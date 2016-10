Osttiroler Alpen: Kraft- & Ruheplatz statt Rummelplatz

Von Mondschein-Wanderungen mit Schneeschuhen bis zum Eis-Klettern – der Nationalpark Hohe Tauern fasziniert mit einer „alpinen Wildnis“ und authentischen Naturerlebnissen.Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit 1.856 Quadratkilometern Fläche und einer besonders geschützten Kernzone der flächenmäßig größte Schutzraum der Alpen. Für Osttirol-Urlauber ist er eine unberührte Winter-Erlebniswelt, die entdeckt werden will. Die Einzigartigkeit des Nationalparks unterstreicht die Qualitäten Osttirols: Authentische Naturerlebnisse in einer Region, die ihren eigenständigen Charakter und ihre Traditionen erhalten hat. Ein ideales Ziel für Menschen, die anstatt Rummel Ruhe und Natur suchen.Geführte Schneeschuh-Touren: Rendezvous mit Fuchs und SteinbockEs ist die traditionellste und natürlichste Art, sich im Schnee fortzubewegen: Schneeschuhe sind der perfekte Begleiter für intensive Naturerlebnisse. Bei geführten Wanderungen erläutert der Nationalpark-Ranger die richtige Technik, führt auf unberührten Touren durch die einsame Winterwelt und erzählt auf der Spurensuche nach den Nationalpark-Bewohnern spannende Geschichten von Fuchs und Marder, Gams und Steinbock. Die Teilnehmer lernen, wie sie sich gleichmäßig im Pulverschnee bewegen, erspähen die Majestäten des Waldes und erfahren, wie viele Schönheiten der größte Nationalpark Mitteleuropas zu bieten hat. Bei der vierstündigen Tour mit moderaten 40 Höhenmetern kommt keine Sekunde Langeweile auf.Mondschein-Wandern mit Schneeschuhen: Winterromantik purMehr Natur, mehr Ruhe und Romantik geht wirklich nicht: Die geführten Schneeschuh-Touren im Mondschein sind die perfekten Begegnungen mit der faszinierenden Winterwelt im Nationalpark Hohe Tauern. Im Mondlicht glitzert der Pulverschnee, die Sterne funkeln am Himmel, und zwischendurch begleiten die Rufe des Kauzes und das Bellen der Füchse die Route. Um 19 Uhr startet dieser ungewöhnliche Ausflug beim Faschingalm-Lift im Skigebiet Zettersfeld bei Lienz. Dann führt der Nationalpark-Ranger die Gruppe durch den verschneiten Fichten- und Lärchenwald und zeigt anhand der Spuren im Schnee wie Wildtiere den Winter erleben. Er erklärt Sternbilder und verrät, wie man sich mit Polarstern und Großem Wagen orientieren kann. Ziel der Schneeschuh-Wanderung ist die Naturfreunde-Hütte am Zettersfeld, wo in der Stube Wintertee, Glühwein und Jagertee aufgetischt werden. Für dieses Erlebnis bis zum nächsten Vollmond warten? Leuchtet der Mond nicht hell genug, werden die Touren auch mit Laternen in der Hand durchgeführt.Eis-Klettern im Tauerntal: Wo die Wände glänzen und glitzernKeine Inszenierungen und Konstruktionen, sondern pure Natur: Osttirol ist bekannt für ideale Bedingungen zum Eis-Klettern. Das Terrain im Tauerntal nahe des Matreier Tauernhauses, nicht weit vom Südportal am Felbertauern, beheimatet den größten Eis-Kletter-Garten Österreichs mit rund 40 Routen in allen Schwierigkeitsgraden. Mit einem Schnupperkurs bei den Kalser Berg- und Skiführern kann jeder diesen außergewöhnlichen Wintersport einmal ausprobieren. Von 13. bis 15. Januar 2017 findet im Eispark Osttirol das zweite Osttiroler Eis-Kletterfestival mit Extrem-Bergsteiger Steve House statt. Man kann auch selbst mit klettern, muss es aber nicht – Zuschauen allein ist schon ziemlich spannend.Events13. bis 15. Januar 2017: 2. Eis-Kletter-Festival am Matreier TauernhausGeführte TourenVollmond-Schneeschuh-Tour: Beginn immer 19 Uhr• Matrei in Osttirol und Virgental: 11. Januar und 10. Februar 2017, Treffpunkt am Nationalparkhaus Matrei• Defereggental: 10. Januar, 10. Februar und 10. März 2017, Treffpunkt Tourismusbüro St. Jakob• Kals und Lienzer Talboden: 12. Januar und 9. Februar 2017, Treffpunkt Parkplatz Taurerwirt bzw. Tourismusinfo IselsbergGeführte Nature Watch und Schneeschuh-Touren im Nationalpark Hohe Tauern vom 20. Dezember 2016 bis 9. März 2017, ab 5 Teilnehmern. Anmeldung erforderlich: Tel. +43(0)4875516110, nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, www.hohetauern.at