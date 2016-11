Für den guten Zweck: Auktion mit prominenter Unterstützung Förderverein KinderLeben e.V. durfte zum Trödeltrupp nach Köln reisen

Auf Einladung hin, reiste Anfang des Monats, Ester Peter, ehrenamtlicher Vorstand des in Hamburg-Schnelsen ansässigen Fördervereins KinderLeben e.V., nach Köln zum Dreh der großen Trödeltrupp-Auktionsnacht. Neben exklusiven Einblicken hinter die Trödeltrupp-Kulissen konnte sie ferner die Gunst von Svetlana Nadel (bekannt aus der RTL II Doku-Soap „Reich & Sexy“) für sich gewinnen. Nadel ersteigert in der Sendung eine hochwertige Sammlung an StarWars-Figuren, welche sie anschließend dem Förderverein KinderLeben e.V. zu Gute kommen lässt. „Ich bin wahnsinnig glücklich über diese großartige Spende. Darüber hinaus freue ich mich sehr über den baldigen Besuch von Svetlana Nadel bei uns im Förderverein“, so Ester Peter.Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht mit Mauro, Otto und Sükrü ist am 4. Dezember um 20.15 Uhr auf RTL II zu sehen.Seit 2009 gibt es bereits den Förderverein KinderLeben e.V. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzt, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote. Derzeit unterstützt der Verein über 60 betroffene Familien mit mehr als 70 schwerstkranken Kindern deutschlandweit.Übrigens: In Kürze steht wieder die Weihnachtzeit vor der Tür. Der Förderverein KinderLeben e.V. freut sich über jede Art von Sachspenden (bitte nur Neuware) wie Spielzeug, Kleidung, Süßigkeiten etc.