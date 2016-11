Echt chillig: Neues Lifestyle-Hotel im österreichischen Seefeld

Dass in dieser Lage der Wintersport und -genuss vom ersten Tag an die Hauptrolle spielen wird, liegt auf der Hand. Langlaufen, soweit die Ski tragen, ist das Motto. Über 271 perfekt präparierte Loipen-Kilometer in allen Schwierigkeitsgraden, Nachtloipen, Schlittenlanglauf und Hundeloipen führen durch die Winterlandschaft. Die Winter- und Schneeschuh-Wanderer finden ebenso beste Voraussetzungen wie die Skifahrer. Auf schneesicheren und sonnigen 1.200 Metern Höhe schwingen die Genussskifahrer über weitläufige Pisten.Das neue NIDUM bringt frischen Schwung nach Seefeld. Luxuriös und mal anders lässt es sich dort gut leben, verschnaufen, fein essen und eine großartige Zeit verbringen. Die Zimmer sind Designersuiten mit viel Holz, mit Luxusbädern und Illy-Kaffeemaschine, exklusiven Kosmetikprodukten und mit traumhaften Ausblicken in die Berge. Bis zu 118 m² sind die Suiten groß.In drei Restaurantbereichen wählt jeder Gast nach seinem Lieblingsgeschmack. Weil die Aussicht einfach atemberaubend ist, spielt sich das süße Leben auf der Apero-Terrasse und im Roof Top-Relax mit Infinity Pool ab. Dazu kommen ein Indoor-Pool, Saunen, Beauty und Spa, Whirlpool und Fitness.Hot events in Seefeld:14. Januar 2017 Seefelder Schneefest,20. Januar 2017 Internationales Snow Polo Turnier,26. und 27. Januar 2017 Seefelder Kristallzauber,4. März 2017 die größte Winterparty in den Alpen mit Volksrock’n’Roller Andreas Gabalier und vielen anderen.Für Freunde von Midweek-Holiday aber auch für das Wochenende bietet das Hotel ab sofort verlockende Packages.Im Rahmen von „First Christmas at NIDUM“ gibt es einen Urlaubstag geschenkt.