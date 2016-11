Kickboxen und Boxer bei MyKampfsport.de Waldtrudering

Internationaler TrainerIn den vergangenen Jahren gab es des Öfteren die Überlegung Kickboxen und/oder Boxen in unser Programm in Trudering aufzunehmen, aber es scheiterte im Großen und Ganzen immer daran, dass es keinen wirklich kompetenten Trainer gab oder dass die Chemie zwischen uns, mir als Kampfschul Betreiber und Großmeister, und ihm nicht wirklich stimmte. Das hat sich nun geändert.Mit Ibrahim Dogantekin genannt Ibo haben wir von MyKampfsport.de jetzt einen kompetenten, professionellen Trainer gefunden mit fundiertem Hintergrund und jahrelanger Erfahrung, nicht nur im Bereich Kickboxen und Boxen, sondern auch in verschiedenen anderen Kampfsportarten und im Fitness Bereich. Kickboxen und Boxen bei MyKampfsport MünchenSein IBO POWER hat sich schon in Vaterstetten einen sehr guten Namen gemacht und unsere gemeinsamen umfangreichen Pläne lassen hoffen, dass wir in absehbarer Zeit in Trudering - Waldtrudering - Haar ein ansehnliches Programm in diesem Kampfsport Bereich aufbauen werden.Alle Schüler werden durch die Mitgliedschaft in der Self Defense Germany Federation e.V. in den Genuß der hierin beinhalteten Vorzüge kommen: unter anderem in Bezug auf die Zertifizieren und die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben.Kickboxen und Boxen bei MyKampfsport MünchenIbrahim betreibt Kampfsport/Kickboxen seit 1983 bis jetzt . Er ist mehrfacher Norddeutscher / Deutscher und Internationaler Meister (Braungurt). 1990 bis 1994 war er im Boxen Bezirksmeister in Niedersachsen. Zudem hat er an diversen Deutschen Meisterschaften erfolgreich teilgenommen. Von 1986 bis 1990 trainierte er Traditionelles Taekwon do. Im Fitnessbereich hat er die Fitnesstrainer B-Lizenz. Er schaut zudem auf eine fundierte Erfahrung als Kickboxtrainer und Personal Trainer, Fitnesscoach sowie als Ernährungsberater für Kinder, Jugend und Erwachsene zurück.