Protest: Circus Krone in Gunzenhausen!

Ab dem 06.10.2016 gastiert Circus Krone in Gunzenhausen. Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern ruft zum Protest gegen dieses Gastspiel auf. Tiere können systembedingt niemals artgerecht in einem reisenden Zirkus gehalten werden. Circus Krone ist auf der aktuellen Tour 2016 mit fast 200 Tieren, darunter Elefanten, Seelöwen, Löwen, Tiger und ein Nashorn, unterwegs. Zirkus ja, aber ohne Tiere! Sei dabei!



Treffpunkt ist in der Straße "Zum Schießwasen" in Gunzenhausen (Stadthalle). Ein Lageplan wird noch veröffentlicht. Weitere Infos folgen:



Hinweise:

- Hunde und Kleinkinder bitte nicht mitnehmen (Lautstärke)

- Flyer müssen vorher von uns vor Ort abgesegnet werden

- Mitglieder und Sympathisanten von rechten Gruppierungen und Parteien werden von unserer Versammlung ausgeschlossen (AfD, NPD, PEGIDA,...)