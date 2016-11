Weiberxxang – vier Frauen acapella

Gundelfingen an der Donau

, Gundelfingen an der Donau DE

Kulturgewächshaus Birkenried, an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen

Kulturgewächshaus Birkenried, an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen , Gundelfingen an der Donau DE

Gundelfingen an der Donau : Kulturgewächshaus Birkenried, an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen |

Die vier Frauen von Weiberxxang sind allesamt Amateure mit langjähriger Gesangs- und Bühnenerfahrung und singen sich mit teilweise selbst arrangierten Stücken durch alle Stilrichtungen. Nach rund 70 instrumental ausgerichteten Konzerten, Festivals und Matineen im Kulturgewächshaus Birkenried wird die Sonntags-Matinee am 20. November dadurch ein ganz besonderes Ereignis.



Ob afrikanische Rhythmen, bulgarische Gesänge, Reggae oder Pop - stilecht interpretieren die Damen die Kultur und das Lebensgefühl in anderen Teilen der Welt oder vermitteln auf witzige Art Eindrücke aus ihrem eigenen bewegten Leben.



Mit einem gewissen Augenzwinkern borgen sie sich auch mal Melodien von bekannten Künstlern und versehen sie mit eigenen Texten.

Von „Desperate Housewives“ bis hin zur „Operndiva“ … musikalisch und inhaltlich kennen die „Weiber“ keine Grenzen!

Weitere Infos über die vier Frauen gibt’s unter www.weiberxxang.de

Eintritt frei, es wird gesammelt



Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen

Kontakt und Info: www.birkenried.de info@birkenried.de 08221-24208 (AB)