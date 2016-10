VOGEL-MAYER mit seinem aktuellen Hit „DAHOAM“

Bayerischer Musikkabarettist und Liedermacher im Bleichestadel

ist das Pseudonym des Liedermachers Thomas Mayer aus Niederbayern. Der Kabarettist tritt amim Bleichestadel beim Historischen Bürgerverein in Gundelfingen mit seinem aktuellen Hitauf.VOGEL-MAYER, bekannt auch durch Funk und Fernsehen, präsentiert sein Musik-Kabarettprogramm auf den Bühnen und in den Kulturhäusern im gesamten süddeutschen Raum. Durch seine provokanten Texte weist er das Publikum auf Missstände und Ungerechtigkeiten hin. Mit seinem trockenem Humor möchte derVOGEL-MAYER mit seinen selbstgeschriebenen Liedern vor allem wachrütteln. Alles was schief läuft in unserer Gesellschaft, in der Politik und der Welt der Banken und Konzerne, verpackt er in unterhaltsam lustige, kritische und oftmals recht derbe Texte, die jedoch ihre Wirkung nicht verfehlen, ohne unter diezu gehen.Die Zuschauer dürfen sich auf ein hochexplosives Programm freuen, dem es trotz der Ernsthaftigkeit der Themen nicht an Witz und Humor mangelt. Wer ein Vogel-Mayer Konzert besucht, sollte keinen flachen Comedy-Abend erwarten, vielmehr sollte er sich auf einen zeitkritischen Liedermacher einstellen, bei dem es richtig, bayerisch derb auf dengehauen wird und auch dienicht zu kurz kommen.Kartenvorverkauf ab sofort bei: Schreibwaren Henkel-Gundelfingen 09073/7379 oder an der AbendkasseKartenreservierung im Internet: http://bürgerverein-gundelfingen.de Veranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.