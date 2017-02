VINYL Platten-Party im Bleichestadel

mit den Tophits und Schlagern der 50er bis 80er Jahre

Der Historische Bürgerverein Gundelfingen e.V. lädt am Samstag den 18. Februar 2017 um 20 Uhr in den Bleichestadel zu einer Schallplattenparty mit absoluten Top-Hits und den Schlagern, die sie schon lange mal wieder hören wollten!!!Gespielt werden ausschließlich Vinyl-Platten, die neuesten also mindestens 30 Jahre alt. Eine immer größer werdende Fan-Gemeinde, ob jung oder alt, sagt, "das war noch Musik". Manche erinnern sich gerne dabei an Spiegelkugel und dunkle Keller mit Schwarzlicht, Twist, Stehblues, und Rock and Roll.„DJ-Grazy Grandpa“, der Name ist Programm. Jahrelang spielte er in einer Tanz- und Beatband und kennt die Musik die er auflegt aus dieser Zeit bestens und ist immer wieder erstaunt wie auch die jetzige Jugend wieder darauf abfährt.„DJ-Lapaloma Alex“ ist eine Generation jünger und hat einen Fabel für Freddy, Hans Alberts oder Lolita, daher auch sein Name.Bei diesem Programm muss man nicht auf den Stühlen kleben, es darf zu den Hits mitgetanzt und gesungen werden, auch gerne in Outfits im Stil der 50er-80er Jahre. Ein schöner Abend, wie früher eben. Es gibt viel Info zu der jeweiligen Musik und es können auch bei ein paar Musikquizfragen schöne alte Platten gewonnen werden.Einlass eine Stunde vorherVeranstalterinfo: Walter Hieber 0170/3470 451Historischer Bürgerverein Gundelfingen e.V.