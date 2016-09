3. Gundelfinger Kirchweih Wochenende

Weiss-blauer Wies´n Abend und Kirchweih



Der Fahrverein „Obere Mühle“ Gundelfingen lädt am Samstag den 15. Oktober 2016 ab 18 Uhr zum Weiß-blauen Wies´n Abend in die Kutscherschänke in Gundelfingen ein.

Die Häck´l Buam sorgen für gute und fetzige Unterhaltung.



In diesem Jahr gibt es wieder, zur Gaudi der Gäste, die Gundelfinger Oktoberfest Olympiade. Hierbei messen sich Teams (á 3 Personen) in verschiedenen Disziplinen, wobei immer die Gaudi im Vordergrund steht. Zu gewinnen gibt es neben der Bronze-, Silber- und Goldmedaille natürlich auch Bierpreise.



Neben Paulaner Oktoberfestbier verwöhnt Sie das Team der Oberen Mühle mit Münchner Schmankerl wie Bierbrat´l, Wildteller, Bauernente und Brotzeitbrett´l.



Am Sonntag den 16. Oktober 2016 gibt es ein reichhaltiges Kirchweihessen von Ente- Wild und Schwein in der Kutscherschänke. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Luis der bayrische Trachtler.



Ebenfalls gibt es ab 13 Uhr für jung und alt Kutschfahrten und Ponyreiten.



Bei Enten und Wildteller bitten wir um Vorbestellung.



An beiden Tagen ist der Eintritt in die beheizte Kutscherschänke frei.



Tischreservierung, Vorbestellung und Auskunft unter 0176/23813085 oder info@fahrverein-gundelfingen.de.



Auf Ihr kommen freut sich schon heute der Fahrverein „Obere Mühle“ Gundelfingen.