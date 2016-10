Am Sonntag, den 08. Januar 2017 wird wieder für den guten Zweck zu Gunsten der Lukas Podolski Stiftung gekickt, denn der ehemalige "Sparhandy-Cup" findet unter einem neuen Namen statt!Der "Sparhandy-Cup" wird zum "Schauinsland Reisen-Cup"!Wir freuen uns auf Profi-Teams der Spitzenclubs 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld. MSV Duisburg, sowie die Mannschaften des SC Fortuna Köln, Kickers Offenbach und der 1. FC Kaan-Marienborn.Die Tore der Schwalbe-Arena öffnen sich bereits um 11:00 Uhr. Auch bei dieser Veranstaltung wird SPORT 1 mit dabei sein und den Schauinsland Reisen-Cup live übertragen!"OFFIZIELLER PRESSETEXT":Benefiz-Turnier geht weiter!Nach den grandiosen Erfolgen 2014, 2015 und 2016 mit dem Sparhandy-Cup wird auch 2017 die Schwalbe-Arena in Gummersbach wieder Austragungsort des erfolgreichsten Hallenfußballturniers Deutschlands.Der „Sparhandy-Cup“ wird zum „Schauinsland Reisen - Cup“!Der Schauinsland Reisen-Cup findet am Sonntag, den 08.01.2017 zum vierten Mal in Gummersbach statt.Mit dabei sind Top-Mannschaften und Prominenten-Teams aus TV, Musik und Sport.Auch im kommenden Jahr sorgen Markus Krampe und Fußballstar Lukas Podolski dafür, dass man in Gummersbach sportlich ins Jahr startet.Unter dem Motto „Kicken für den guten Zweck“ hat Markus Krampe 6 Top-Teams der deutschen Fußball-Ligen am Start, die um den Schauinsland Reisen - Cup kämpfen werden.Die Teams für das Turnier stehen fest. Mit dabei sind die Profi-Teams der Spitzenclubs1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, sowie die Mannschaften desSC Fortuna Köln, Kickers Offenbach und der 1. FC Kaan-Marienborn.Die Tore der Schwalbe-Arena öffnen sich bereits um 11:00 Uhr, los geht es dann um 12:00 Uhr mit dem ersten Spiel. Spätestens um 17:30 Uhr stehen die Turniersieger fest, denn um 18:00 Uhr geht es mit der großen Aftershow-Party in der Halle 32 weiter. Auch bei dieser Veranstaltung wird SPORT 1 mit dabei sein und den Schauinsland Reisen – Cup live ab 12:00 Uhr übertragen.Als absolutes Highlight wird auch 2017 wieder das Promi-Spiel sein. Hierfür wird Lukas Podolski mit seinem Team aus nationalen und internationalen Top-Stars der Musik-, Sport- und Showbranche gegen ein weiteres Team bestehend aus Prominenten um den Sieg kämpfen. Natürlich geht der Erlös des gesamten Turniers auch in diesem Jahr wieder an Organisationen, die sich wohltätig um Kinder und Jugendliche kümmern.Der Vorverkauf für den Schauinsland Reisen - Cup startet amMontag, den 24.10.2016.MedienkontaktPressestelle „Pro-Event“Pro-Event Entertainment GmbH02245- 911 290presse@pro-event.de