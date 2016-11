Seniorenbeirat lädt zum gemeinsamen Umtrunk Seniorentreff am Samstag, 3. Dezember, im Dossenbergerhof

Auch in diesem Jahr lädt der Günzburger Seniorenbeirat alle Seniorinnen und

Senioren aus Günzburg, die über 60 sind, zu einem Glas Glühweizen oder einem

alkoholfreien Punsch zur Günzburger Altstadtweihnacht ein. Treffpunkt ist am Samstag, 3. Dezember, ab 11 Uhr am Stand des VfL Günzburg im Dossenbergerhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wie die Stadt Günzburg in einer Pressemitteilung Informiert

