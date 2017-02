Seminare für die Praxis – Angebot 2017 für Gastgeber, Unternehmen und Betriebe

Die Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus bietet speziell für Gastgeber und Unternehmen/Betriebe im Rahmen ihrer alljährlich sattfindenden Seminarreihe wieder ein breit gefächertes Angebot zur Weiterbildung.

Das Themenspektrum der Seminare orientiert sich gezielt am Aufgabenspektrum der RMG und den Bedürfnissen ihrer Partner. So werden in den Wunschthemen abgedeckt, die die Teilnehmer der letzten Seminare angegeben haben oder die der RMG in Einzelgesprächen genannt wurden. Außerdem werden akute Fragestellungen aufgegriffen, die Unternehmen und Betrieben im Bereich Industrie, Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk sowie im touristischen Bereich derzeit unter den Nägeln brennen und für ihre Zukunft bedeutsam sind.Das diesjährige Angebot umfasst folgende vier Themen:Referent: Thomas Stahl - IcosAkademie, 14. März, 9-16.30 Uhr, Hotel zur Post, Leipheim. In diesem Seminar wird aufgezeigt, was es beim Einsatz von Bildern aus rechtlicher Sicht zu beachten gilt. Der Referent vermittelt Tipps und Tricks, wie man größere Mengen an Bildern mit möglichst wenig Aufwand und ohne teure und komplexe Bildbearbeitungs-Programme bearbeiten kann.Referent: Prof. Dr. Christian Brenner, Stuttgart, 27. April, 9.30-13 Uhr, FertighausWelt Günzburg. Welche Rechte hat ein Gastgeber – welche nicht? In diesem Seminar wird auf Tücken und Risiken hingewiesen werden, die sich durch die Rechtslage für Gastgeber ergeben.Referent: Thomas Stahl – IcosAkademie, 19. September, 9-16.30 Uhr, Heilbad Krumbad, Krumbach. In diesem Intensiv-Training geht es darum, wie man Interessenten und Kunden leichter gewinnen, länger behalten und mehr Aufträge zu besseren Erträgen erzielen kann.Referent: Thomas Stahl – IcosAkademie, 17. Oktober, 9-16.30 Uhr, Autenrieder Brauereigasthof, Ichenhausen. Hier wird aufgezeigt, wie soziale Netzwerke genutzt werden können, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Es werden konkrete Aktionen und Strategien bearbeitet, wie zum Beispiel eine Facebook-Kampagne aussehen könnte.Die Kosten für die Seminare liegen (incl. Getränke und Teilnahmebestätigung) bei 45,- bzw. 95,- EUR (für Fördernde Gesellschafter der RMG 38,- bzw. 80,- EUR. Der Flyer mit detaillierten Informationen sowie das Anmeldeformular stehen unter www.landkreis-guenzburg-wirtschaft.de/seminare zur Verfügung. Weitere Auskünfte gibt es bei der Regionalmarketing Günzburg GbR, An der Kapuzinermauer 1, Frau Deminger, Tel. 08221/95-143, m.deminger@landkreis-guenzburg.de.