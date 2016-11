Noch freie Plätze beim Bau-Info-Tag am 12. November Anmeldung noch bis Samstag, 5. November, möglich

Beim Bauherren-Seminar des Agenda 21-Arbeitskreises sind noch Plätze frei. Kurz-entschlossene können sich noch bis Samstag, 5. November, anmelden.

Das Seminar findet am Samstag, 12. November, von 8.30 Uhr bis 17 Uhr im Landgasthof Linde in Günzburg-Deffingen statt. Ziel des Bau-Info-Tages ist es, Sanierer und Bauherren fit zu ma-chen, um ein Bauvorhaben ökologisch, ökonomisch und energieeffizient umzusetzen. Behan-delt werden alle gebäuderelevanten Bereiche bis hin zu den Fördermöglichkeiten für die Bau-herren. „Gedacht ist der Bau-Info-Tag für alle Bauwilligen. Vorkenntnisse sind nicht erforder-lich“, fasst die städtische Umweltfachkraft Christine Hengeler zusammen.

Das ausführliche Programm ist auf der Internetpräsenz der Stadt Günzburg ter www.guenzburg.de/guenzburg/nachhaltiges guenzburg/agenda-21/projekte zu finden. Möglich ist die Anmeldung per Fax, per E-Mail oder per Post an die unten genannte Kontaktad-resse der Stadt Günzburg. Die Anmeldung ist gültig mit der Überweisung des Unkostenbeitra-ges in Höhe von 50 Euro. Im Unkostenbeitrag sind die Seminarunterlagen und die Verpflegung in den Kaffeepausen und am Mittag enthalten.

Der Unkostenbeitrag von50 Euro ist unter dem Verwendungszweck „Agenda 21 Bauinfotag“ einzuzahlen auf das Konto IBAN DE37 7205 1840 0240 0008 51 bei der Sparkasse Günzburg-Krumbach, BIC BYLADEM1GZK.

 Anmeldung:

per Fax unter 08221-93 01 882

per E-Mail an hengeler@rathaus.guenzburg.de

per Post an Stadt Günzburg, Christine Hengeler, Schloßplatz 1, 89312 Günzburg

