Ehrung für 460 Jahre geballte LEGOLAND Erfahrung -48 Mitarbeiter geehrt- Am kommenden Samstag Jobmesse im Legoland

Im Rahmen der Weihnachtsfeier von LEGOLAND Deutschland Resort ehrte Geschäftsführer Martin Kring 48 festangestellte Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Insgesamt verfügen die geehrten Mitarbeiter über 460 Jahre LEGOLAND Erfahrung und hätten so allerlei Geschichten zu erzählen.

LEGOLAND JOBMESSE

Den festlichen Rahmen der Weihnachtsfeier für die 250 festangestellten Mitarbeiter nutzte Geschäftsführer Martin Kring, um die Jubilare des LEGOLAND Deutschland Resorts für ihren außerordentlichen Einsatz und ihre Unternehmenstreue zu ehren. Insgesamt verfügen die 48 Jubilare über 460 Jahre LEGOLAND Deutschland Erfahrung. 20 Jubilare sind bereits seit 15 Jahren im LEGOLAND beschäftigt. Sie begannen ihre Arbeit bereits ein Jahr vor der eigentlichen Eröffnung des Parks. Darüber hinaus erhielten vier Jubilare ihre Ehrung für zehn Jahre und 24 Kollegen konnten ihre 5-jähriger Unternehmenszugehörigkeit feiern.Das ganze Team arbeitet nun mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die Saison, die am 1. April startet. Wer selber einmal im LEGOLAND Team mitarbeiten möchte, hat am Samstag, 14. Januar die Gelegenheit, sich bei der Jobmesse auf dem LEGOLAND Gelände über die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten im Park und im Feriendorf zu informieren. Die Messe beginnt um 10 Uhr und endet um 15 Uhr. Bei den saisonellen Kollegen ehrte das LEGOLAND auf seiner Saison-Abschlussparty insgesamt 78 Kollegen für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit.Informationen über das Arbeiten im LEGOLAND unter: www.LEGOLAND.de/jobs