Junge Alpenregion stellt die Sicherheit in den Fokus -Vollversammlung der Jungen Alpenregion in Innsbruck-Sicherheit im Alpenraum ein Thema

Vollversammlung der Jungen Alpenregion unter dem Generalthema „Sicherheit im Alpenraum“ in Innsbruck.

Die jungen Bürgerlichen aus den Alpenländern darunter auch Vertreter der Jungen Union Schwaben trafen sich in Innsbruck zur Vollversammlung. Dabei wurde die Delegation des CSU Jugend aus Schwaben u.a. mit dem Bezirksvorsitzenden der Jungen Union, dem Immenstädter Stadt- und Kreisrat Tobias Paintner, dem stellv. JU Bezirksvorsitzenden Alex Bayr sowie JU Bezirksschatzmeister und Günzburger Stadtrat Stefan Baisch auch von Landtagspräsident Herwig van Staa und Jugendlandesrätin (Staatsministerin für Jugend) Beate Palfrader (beide ÖVP) empfangen.

Die Sicherheit im Alpenraum war bei den Diskussionen mit Experten und Entscheidungsträgern wie dem Tiroler Militärkommandanten Generalmajor Herbert Bauer, dem für das Flüchtlingswesen in Innsbruck ressortzuständigen Stadtrat Franz X. Gruber (ÖVP) oder dem Südtiroler Europaabgeordneten Herbert Dorfmann Thema (Südtiroler Volkspartei).Bei dem Treffen wurde auch eine Resolution verabschiedet. Durch die Migrations- und Flüchtlingskrise steht auch der Alpenraum vor noch nie dagewesenen neuen Herausforderungen. Die Integration der Bleibeberechtigten wird vor allem in den Kommunen und Regionen eine große Aufgabe, die eine besondere Koordination im Alpenraum benötigt. Dabei müssen klare Regeln und Forderungen eingehalten werden, wie das Bekenntnis zum Europäischen Wertekonsens, zur Leistung, zum Integrationswillen und zur aktiven Mitarbeit in unserer Gesellschaft zur Sicherung des sozialen Friedens. Die Junge Alpenregion ist sich den besonderen Sicherheitspolitischen Ansprüchen vor allem in den Städten bewusst und bekennt sich zu den dafür notwendigen urbanen Sicherheitsstrategien