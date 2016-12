Bildungsakteure wünschen sich Bildungsportal

Bei einer vom Bildungsbüro des Landkreises Günzburg durchgeführten Bestandsaufnahme wünschten sich 88 % der Befragten ein Bildungsportal. Dieses soll einen transparenten Überblick über die Bildungsangebote im Landkreis ermöglichen.Ein erster wichtiger Schritt des Bildungsbüros auf dem Weg zu einem Bildungsmonitoring ist getan. Im August und September 2016 führte das Bildungsbüro in Zusammenarbeit mit den Koordinationsfachkräften für Familienbildung und Familienstützpunkte eine Bestandserhebung der Bildungsakteure in und um den Landkreis Günzburg durch. Hierfür schrieb das Bildungsbüro alle bekannten Bildungsakteure an und bat um Teilnahme an einer Onlinebefragung. 570 Institutionen und Personen nahmen an der Befragung teil, darunter Kindertagesstätten, Schulen, Öffentliche Einrichtungen, Beratende Stellen, Familienstützpunkte, Vereine, Kirchengemeinden, Museen und Bibliotheken.Ein Großteil der befragten Bildungsakteure macht Angebote in den Bereichen Freizeitgestaltung, Gesundheit oder kreatives und musisches Gestalten. Die Zielgruppe sind oftmals Erwachsene, Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren oder junge Erwachsene. Die Bildungsakteure wurden außerdem zu ihrer Einstellung gegenüber dem geplanten Bildungsportal befragt. Dieses erhält von den Befragungsteilnehmern einen sehr großen Zuspruch. Die Bestandsaufnahme soll nun als Grundlage für das Bildungsportal dienen und so zu mehr Transparenz im Bildungsbereich beitragen.Im kommenden Jahr wird sich das Bildungsbüro eingehender mit den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger auseinandersetzen und herausfinden, ob die bestehenden Bildungsangebote ihren Bedürfnissen entsprechen. Ziel ist es, Bildungsangebote auf die Nachfrage der Landkreisbewohner abzustimmen und lebenslanges Lernen zu ermöglichen.Die Ergebnisse der Bestandserhebung können auf der Internetseite des Landkreises Günzburg unter dem Link http://familie.landkreis-guenzburg.de/bildung/aktu... abgerufen werden.Das Bildungsbüro ist zu erreichen unter:Landratsamt GünzburgBildungsbüroAn der Kapuzinermauer 189312 GünzburgTel: 08221-95 869Fax: 08221-95 800E-Mail: bildungsregion@landkreis-guenzburg.de