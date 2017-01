KiK bleibt pelzfrei- Textildiscounter tritt „Fur Free Retailer“

Denise Schmidt, Kampagnenleiterin von VIER PFOTEN:„Kunstpelz ist heute von Echtpelz kaum noch zu unterscheiden, weder am Look noch am Preis. Mit dem offiziellen Beitritt zum ‚Fur Free Retailer Program‘ setzt KiK ein Zeichen gegen Mode mit Echtpelz und gegen die millionenfache Tierquälerei auf Pelzfarmen weltweit.“Ansgar Lohmann, Bereichsleiter Nachhaltigkeit der KiK Textilien und Nonfood GmbH:„Mit dem Beitritt zum internationalen ‚Fur Free Retailer Program‘ haben unsere Kunden die Sicherheit, dass sie bei uns absolut fellfrei einkaufen können. Wir lehnen den Einsatz von Echtpelz an Bekleidung strikt ab und verwenden stattdessen ausschließlich Kunstpelze.“Das „Fur Free Retailer Program“ weist Verbraucher auf Modeunternehmen, Label und Designer hin, die sich schriftlich dazu verpflichten, keinen Echtpelz mehr zu verwenden. Das weltweite Programm ist von der „Fur Free Alliance“, einem Zusammenschluss international führender Tier- und Umweltschutzverbände, entwickelt worden. Neben KiK sind inzwischen 470 Unternehmen dem Programm beigetreten, darunter auch weitere namhafte Unternehmen wie C&A, Ernsting‘s Family, Esprit, Galeria Kaufhof, Gerry Weber, H&M, Marc O’Polo, Orsay, Otto Group, s.Oliver, Tom Tailor und Zara. VIER PFOTEN repräsentiert das Programm in Deutschland, Australien, Bulgarien, Österreich, Rumänien und Südafrika.