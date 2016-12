Wise Guys auf Abschiedstournee- Grandioser geht es kaum- In Ulm noch einmal im Juli 2017

Sie haben als Acapella Gruppe wohl deutsche Musikgeschichte geschrieben. Mit fünf Mikrofonen und einer grandiosen Lichtershow verzaubern sie tausende von Fans in der gesamten Republik und in halb Europa. 6 Goldene CD´S sprechen eine sprache für sich.Und das obwohl alles in einer Schule begonnen hat. Auftritte in der Fußgängerzone und was heute Unvorstellbar ist, vor wenigen Besuchern folgten.

Nicht ganz von der Bühne verschwunden

In Ulm wo die Fans zum Teil bis aus Tübingen oder mit Reisebussen angereist sind,mußten zusätzliche Reihen aufgestellt werden. Vor ewigen Zeiten waren wir in Ulm. Das war vor zwei Jahren. Damals hat Ulm am meisten gespendet für Misereor, für die die Wise Guys Botschafter sind und auch schon vor Ort waren.2004 am Katholikentag haben sie dies übernommen bei dem damaligen Konzert auf dem Münsterplatz.Die Politik ließen die Jungs nicht ganz außer acht. Dan: In Amerika wurde einer gewählt, den nicht einmal der HSV zum Präsidenten wählen würde. Dann begann eine Musikalische Reise durch 25 Jahre Musik vom Feisten. Nils wollte unbedingt als " Nummerngirl" durch das Bild laufen. 6 Titel standen zur Auswahl. Mittels eines Würfels wurde einer ausgewählt.Die Jungs die für jede Lebenslage ein Lied haben, hatten auch ein Weihnachtliches Lied im Programm. Von " Ein Engel bis zur " Deutschlehrerin" das das Publikum im Internet gewählt hat, waren alle Hits im Programm. Der neue Baß Björn Storzmann zeigte mit dem Song " der zu ihm passt" das er ein ganz großer ist. " Kleine Männer".Ein Knaller war der Ohrwurm, und der Song " Schiller" zu dem Edi den Moonwalk tanzte. Mit im Programm waren auch die Agro Hip Hopper aus Hürth, die die Lachmuskeln des Auditoriums strapazierten.Neben dem " Rollbret" der Black Föös haben die Jungs 6 Titel im zweiten Teil die von 1991 bis jetzt entstanden gesungen. Von " Sommer" bis zum Werbesong, den die Bahn verwendet hat" Thank you for Travelling with Deutsche Bahn", war einfach alles im Programm. Vielen dürfte der Schauer über den Rücken gelaufen sein, nach dem neuen Lied bei dem sie ihre Musikalische Geschichte erzählten.Im Zugabenteil waren Radio und Nur für dich zu hören.Beim anschließenden " After Glow" im Foyer haben sie noch zwei Geburtstagskindern ein Ständchen sowie einen zweiten Song gesungen. Was auch schön war, daß sie die Sänger zu den Autogrammen im Foyer verteilt haben, was keine großen Schlangen aufkommen ließWährend Sari sich seiner Familie widmen möchte, wird Edi als Solo Singer Songwriter weiterhin auf den Bühnen des Landes unterwegs sein.Dän, Nils und Björn werden mit zwei weiteren Sängern unter dem Namen "Alte Bekannte" durch die Lande tingeln. Das erste Konzert ist 24.1.2018 in Bielefeld. In unserer Region werden sie am 22. Februar 2018 im Augsburger Spectrum zu erleben sein. Vorher findet aber vor dem allerletzten Konzert im Regensburger Audimax am 15.7.2017 im Ulmer CCU ein Konzert statt. Über die Homepage gibt es noch wenige Restkarten. Wir werden versuchen von dem letzten Auftritt in Ulm zu berichten. Man sollte sich die Wise Guys unbedingt noch einmal Live erleben. Es lohnt sich. Eine ganz große Musikalische Zeitreise.