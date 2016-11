Winterträume feiert in Gersthofen Premiere-Paul Potts, Anna Maria Kaufmann und Winni Biermann begeistern in Gersthofen- Grandioser Abend

Zu einem besonderen Vorweihnachtlichen Musikalischen Abend hatten sich fast 900 Besucher in der Gersthofener Stadthalle eingefunden, um sich auf die „ Stade“ Zeit einstimmen zu lassen.

Zu Gast waren der Singende Truckerfahrer Winni Biermann, Die Deutsch Kanadierin Anna Maria Kaufmann und Paul Potts.

Der singende Truckerfahrer erwähnte immer wieder das er bei Florian Silbereisen zu Gast war. Biermann der kürzlich eine CD veröffentlicht hat, eröffnete mit „ Ein Lied geht um die Welt“ das Programm. Ihm Oblag auch die Moderation. Immer wieder kam das Wort Wow. Biermann sang Solo und auch im Duett mit den beiden Künstlern.Nach seinen drei Eröffnungsliedern kam dann eine Stimme der man ewig zuhören kann.Die Deutsch Kanadierin Anna Maria Kaufmann. Sie stand mit Peter Hofmann im Phantom der Oper auf der Bühne. Schon der erste Song „ Winter Wonderland“ ließ ein grandioses Programm erwarten. Und das Auditorium wurde nicht enttäuscht. „ Der Mond ist aufgegangen, Ich hätt getanzt heut Nacht“ jedes Lied ist bei der charmanten Deutsch Kanadierin ein Hörgenuß. Die Frau eine Augenweide, die Stimme ein Hörgenuß, einfach Traumhaft. Doch das soll es nicht gewesen sein. Kamen nach ihrem Auftritt schon Bravorufe kann es eigentlich nur noch besser werden. Und genau das war der Fall als der Mann kam auf den alle gewartet haben. Paul Potts. Potts singt wie ein junger Gott. Nessum dorma, Caruso oder Un Giorno per Noi nehmen die Hörer auf eine Musikalische Reise mit, die man selten so erlebt hat. Potts der sehr gut Deutsch spricht freute sich zum ersten Mal in Gersthofen zu sein. Fazit: Ein großartiger Musikalischer Abend mit ganz großen Künstler nahmen das Auditorium mit auf eine Reise. Das Premierenkonzert das eine Deutschlandtournee eröffnet war einfach nur Phantastisch. Bravorufe sprachen eine deutliche Sprache.