WCD POOL SESSIONS Cocoon kehrt zurück ins Stadionbad Frankfurt: Open-Air Genuss mit Sven Väth, Luciano & friends!

Stadionbad, FrankfurtIm Juni 2016 fanden zum ersten Mal die Pool Sessions im Rahmen des WORLD CLUB DOME’s im idyllischen Frankfurter Stadionbad statt. Hauptakteure waren hier Sven Väth und Solomun mit ihren renommierten Labels Cocoon und Diynamic.Am 03. und 04. Juni 2017 kehren die beiden Schwergewichte ihrer Klasse dorthin zurück, sodass sich alle Techno Fans wieder auf dieses Open-Air Spektakel freuen dürfen.Sven Väth präsentiert am Sonntag den Cocoon Showcase. Das Line-up besteht, neben dem Zeremonienmeister selbst, aus etablierten Größen der Szene und den Cocoon Shootingstars.Da wären zum einen Luciano und Josh Wink. Beide mit ihren Labels Cadenza und Ovum sicherlich stilprägend. Ganz zu schweigen von ihren DJ Performances, die sie als Global Player auszeichnen und mit denen sie aus dem Techno Universum nicht mehr wegzudenken sind.Zum anderen die Cocoon Ikonen Ilario Alicante und André Galluzzi. Beide stehen für das Label, wie der Fels in der Brandung. Und dass sie mit ihrem treibenden Sound Felsen in Bewegung setzen, sollte auch jedem klar sein! Fabe ist ein echter Newcomer aus Mannheim, der sich kürzlich Cocoon´s Flash Artist Booking angeschlossen hat und unter anderem bei den FUSE Events in London und seinen dortigen Releases mehr als überzeugteLast but not least wird Sven Väth dieses Mal dem Blitz und Donner aus 2016 ebenbürtig sein und ein dreistündiges DJ Set mit voller Kraft und Eleganz durchziehen. So, wie wir es seit mittlerweile 35 Jahren von ihm gewohnt sind und uns doch immer wieder gerne überraschen lassen.Visuell begleitet wird der Tag von Dub Video Connection, die ihre kreativen Ideen auf den Cocoon Parties im Amnesia Ibiza als auch auf deren Worldwide Events mit Bravour umsetzen.Das Cocoon Team um Sven Väth freut sich auf ein erneutes Heimspiel – ob barfuß tanzend auf der grünen Wiese oder planschend im Pool, Hauptsache bei strahlendem Sonnenschein!WCD POOL SESSIONSStadionbad FrankfurtMörfelder Landstraße 36260528 Frankfurt am MainSonntag, 04.06.2017SVEN VÄTH präsentiert COCOON mitLUCIANOJOSH WINKILARIO ALICANTEANDRÉ GALLUZZIFABEWCD POOL SESSIONS Single Tickets:WCD Tickets (incl. POOL SESSIONS):Facebook Event:Homepage:www.wcdpoolsessions.com