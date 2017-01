VARIOUS ARTISTS – KONTOR TRAPICAL 2017 TRAP x TROPICAL HOUSE x FUTURE BASS 3 CD // DOWNLOAD: OUT 20.01.2017

Kein Genre ist derzeit in der weltweiten Dance Szene mehr angesagt als TRAPICAL!Auf den größten Festivals rund um den Globus wurde dieses Jahr dazu richtig abgefeiert und jetzt erobert die neue Musikrichtung auch die weltweiten Charts!2017 wird sich der Trend in jedem Falle fortsetzen – Grund genug, pünktlich zu Beginn des nächsten Jahres die brandneue KONTOR TRAPICAL zu präsentieren!Mit dabei sind u.a. die aktuellsten Tracks von Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike vs. Diplo, Lost Frequencies, Dirtcaps, Neptunica, Rochelle, Dillon Francis und vielen mehr!!Die 60-Track starke 3CD Compilation kommt natürlich gemixt in drei exklusiven DJ Mixen!KONTOR TRAPICAL 2017 – aktueller geht es nicht!