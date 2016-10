VARIOUS ARTISTS – KONTOR TOP OF THE CLUBS VOL. 72 DEUTSCHLANDS Nr. 1 DANCE-COMPILATION 60 TRACKS IM DJ-MIX | MIT VIELEN EXKLUSIVEN TRACKS! 3 CD & DOWNLOAD: OUT 07.10.2016

Die Volume 72 kompiliert wieder die 60 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, die bis dato zum Teil noch unveröffentlicht, und damit erstmalig und exklusiv auf einer Compilation zu hören sind. Für die Zusammenstellung und das Mixing zeichnen sich neben den Residents MARKUS GARDEWEG und JEROME dieses Mal NEPTUNICA mit ihrem musikalischen Gespür verantwortlich.Das Ergebnis ist über dreieinhalb Stunden „upfront“ Clubsound im exklusiven DJ-Mix, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt. Die Kontor Top Of The Clubs Vol. 72 ist somit ein MUST HAVE für jeden Club-Music-Fan!Various Artists ’’Kontor – Top Of The Clubs Vol. 72”Label: Kontor RecordsVÖ-Datum: 07.10.2016Format: 3CD-Set & Download (Compilation)Tracklist:CD1: Mixed by Jerome01. WHTKD - Say To Me *02. Lotus, SPYZR & Salt-N-Pepa - Push It *03. DJ Antoine feat. Conor Maynard - Dancing In The Headlights (DJ Antoine vs Mad Mark & Paolo Ortelli 2k16 Club Mix) *04. Filatov & Karas - Tell It To My Heart *05. Alle Farben feat. YOUNOTUS - Please Tell Rosie06. Martin Solveig feat. Tkay Maidza - Do It Right07. Hirschwell - Wie die Wolken (Gestört Aber GeiL Remix)08. Sam Feldt x Lucas & Steve feat. Wulf - Summer On You09. Fun Factory - Close To You (Dimaro Extended Mix) *10. Jerome feat. Megan Vice - All About Tonight *11. Mø - Final Song (Jerome Price Remix)12. Der HouseKaspeR - A Beautiful Life *13. MOTi feat. Nabiha - Turn Me Up (ViP Mix)14. Laidback Luke & TWOLOUD - Fcukin Beats15. Pep & Rash x Lucas & Steve - Enigma16. Tiësto & Mike Williams - I Want You17. Dave Winnel - Old School18. Steve Aoki & Autoerotique - ILYSM19. David Togni - I’m Gonna Be (500 Miles) (Claim Cracker Remix) *20. Armin van Buuren vs MainX - 88 To Piano *CD2: Mixed by Markus Gardeweg01. Lost Frequencies feat. Sandro Cavazza - Beautiful Life (Henri PFR Remix) *02. Dimitri Vegas & Like Mike - Stay A While (ATB Remix)03. Starley - Call On Me (Hella Remix) *04. Apexape - Joy & Pain05. EDX - My Friend *06. Gareth Emery feat. Lawson - Make It Happen (Nicolas Haelg Remix)07. Disclosure - BOSS08. Nora En Pure - Convincing *09. Anton Powers - Love You Better *10. Calippo - Ain’t Nothing Hurting *11. Blondee & Marc Werner feat. Fabienne Rothe - After All *12. Manuel Riva & Eneli - Mhm Mhm *13. MÖWE feat. Bright Sparks - Your Skin14. AirDice - Share This *15. Kyle Watson - Moments16. Dennis Ferrer feat. Ben Westbeech - Right Thing17. Mandal & Forbes & Bauuer feat. SJ Johnson - Be There *18. Moonbootica - Hear Your Love19. Erick Morillo vs Eddie Thoneick feat. Angel Taylor - Lost In You *20. Digitalism - Utopia (Joris Voorn Remix)CD3: Mixed by Neptunica01. Mike Perry feat. Shy Martin - The Ocean02. Komo feat. Clare Sophia - Let Me Love You *03. Alan Walker - Sing Me To Sleep (Marshmello Remix)04. Coldplay - Hymn For The Weekend (Seeb Remix)05. Yellow Claw feat. Yade Lauren - Invitation06. Quintino x Cheat Codes - Can’t Fight It07. Stereoact feat. Jakob Wiss - Rand Der Welt *08. J Joy - Lovelife09. Sono - Twist In My Sobriety (Neptunica Remix)10. Neptunica - Poseidon11. Chassio feat. Michelle Hord - Make’m Move *12. Felix Leiter - Be Free *13. Sultan + Shepard feat. Gia - Love Me Crazy14. Spankers feat. Timeka Marshall - Cock It Up (Paolo Ortelli & Luke Degree Extended Mix) *15. Rico Bernasconi & Ange feat. Filatov & Karas - Ride On *16. Neptunica feat. A Rose Jackson - Demons *17. Calvo feat. Donata - Hard 2 Find *18. Jacky Greco feat. Snoop Dogg, Arlissa & Jakk City - Blow (Jerome Extended Mix) *19. Rain Man feat. OLY - Bring Back The Summer (Not Your Dope Remix)20. Julian Jordan - Midnight Dancers*= Exklusiver Compilation-Track/-Remix. Diese Tracks / Remixe sind bisher unveröffentlicht oder sind erstmalig auf dieser Compilation vertreten!