TV-Star Christine Neubauer in: „Die spanische Gräfin“ Lola Montez und Ludwig Thoma vor dem Königlich Bayerischen Amtsgericht.-Live im Forum am Hofgarten in Günzburg

Keine geringere als die prominente und beliebte TV-Schauspielerin Christine Neubauer spielt die heißblütige Gräfin in drei amüsanten Einaktern. Auf ihre Behauptung, Lola Montez Halbschwester zu sein, folgt ein großer Tumult, in dem der studierte Jurist und Schriftsteller Ludwig Thomas die Bühne betritt.Autor Jörg Herwegh hat sich bei diesem Klassiker bayerischen Humors sowohl von Georg Lohmeiers kultiger Fernsehserie „Königlich Bayerisches Amtsgericht“ (1968 bis 1972) inspirieren lassen, als auch von den satirischen Erzählungen des Volksschriftstellers Ludwig Thoma, der in seinem bürgerlichen Beruf als Anwalt viele denkwürdige Verhandlungen vor einem Amtsgericht erlebt hatte.Auf der Bühne steht das elfköpfige Ensemble der „Bairischen Komödie Wasserburg“, begleitet werden sie dabei von der „Schöngeisinger Blasmusik“.

Live zu erleben am Sonntag, 29. Jan 2017 um 18.00 Uhr // Forum am Hofgarten in Günzburg