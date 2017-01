Thunderdome Die Hard CD II - 4 CDs

Die erste CD enthält einen Mix von einer Gruppe, die keine Einleitung mehr braucht - 100% THE DREAMTEAM. Die zweite CD ist ein Mix des einzigartigen NOIZE SUPPRESSOR. Der italienische Hardcore-Forscher feierte dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Der legendäre DR. PEACOCK, der seine Karriere beim Thunderdome Radio begann, produzierte 24 ganz besondere Tracks für CD Nr. 3. "Trip Around the World" führt euch auf eine Reise rund um die Welt und darüber hinaus. Die letzte CD trägt den Titel "Die besten Werke von Marc Acardipane - See you in 2017".Die vier CDs der Thunderdome Die Hard II enthalten eine perfekte Mischung aus Oldschool-Klassikern und dem Sound, den wir heute und in der nächsten Generation kennen werden. Thunderdome hat schon immer die gesamte Breite des Hardcore-Sounds repräsentiert und wird dies auch immer tun. Wer Hardcore liebt, der muss diese 4-CD-Compilation definitv seiner Sammlung hinzufügen. Zudem ist sie die perfekte Vorbereitung für den "Die Hard Day" im Dezember und das perfekte Album, um sich auf das Jahr 2017 vorzubereiten!