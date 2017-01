The Phantom Fever - Rebuilt Electric verbreiten das Phantom-Fieber KHB Music Sub Handmade Tunes veröffentlicht das Debütalbum der „Punch-Popper“

TRACKLIST

David Becker und Markus Schmitt, zwei typisch deutsche Namen, deren Musik aber genauso gut aus dem UK oder den Staaten stammen könnte - authentisch und kraftvoll. Eingängige Melodien, markante Vocals, Rockgitarren und fette Synthies und Drums. „The Phantom Fever“ ist das Album, das Depeche Mode nach „Songs of Faith and Devotion“ hätten rausbringen sollen - haben sie aber nicht, umso besser für Rebuilt Electric.1. Killing Time I 2. Lie To Me I 3. Sleeping The Day Away I 4. Naked (I Bet You Look Good) I 5. Miss Me I 6. Right Here, Right Now I 7. On My Side I 8. Live & Learn I 9. Puppet I 10. Patience I 11. Invincible I 12. Pilar Of Salt I 13. Wonderful Day I 14. The Trouble Is