Städtische Musikschule präsentiert sich der Öffentlichkeit Tag der offenen Tür am Samstag, 24. September

interessierten Bürger dazu ein, sich über ihre Angebote zu informieren. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr stehen alle Türen im Musikschulgebäude in der Krankenhausstraße 40 in Günzburg den Besuchern offen.„Wir möchten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Gelegenheit geben, dasUnterrichtsangebot der Musikschule kennenzulernen, Musikinstrumente auszuprobieren und sich von den Lehrkräften beraten zu lassen“, sagt Musikschulleiter Jürgen Gleixner.Zudem können sich Besucher von den Ergebnissen der musikalischen Ausbildungüberzeugen: Im großen Konzertsaal werden den ganzen Nachmittag Konzerte dereinzelnen Ensembles stattfinden. Auch der im vergangenen Jahr gegründete Chor„GuntiaVox“ wird auftreten.Daneben werden die Stadtkapelle Günzburg, der Musikverein Reisensburg und derMusikverein Wasserburg – alle Kooperationspartner der Städtischen Musikschule –vertreten sein.Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Für Verpflegung ist gesorgt.