SCOOTER GOES WILD & WICKED TOUR 2017/18 - THE 25th ANNIVERSARY YEAR-Grosse Tournee 2017/18- Erste Termine stehen fest

geht es nun auf ins nächste Kapitel der Bandgeschichte.Mit „Wild & Wicked - The 25th Anniversary Year“ planen Scooter die längste und spektakulärste Tour, die es seit Bestehen der legendären Formation gegeben hat.Hier treffen eine gigantische Produktion auf eine sensationelle Show um den energetischen Frontmann H.P. Baxxter. Auch die visuelle Inszenierung folgt dem Motto „Wild & Wicked“ und wird den Himmel über den Bühnen brennen und die Nacht durch atemstockende Pyros sowie Special-Effekte taghell erleuchten lassen.Dass Scooter einer der beeindruckensten Live Acts der Gegenwart sind, stellte die Band bereits auf über 1000 Konzerten in 50 Ländern vor Millionen Zuschauern unter Beweis.Den Startschuss zur 12-monatigen Live-Eskalation geben die beiden Scooter Open Airs im Sommer 2017 in Leipzig (7. Juli 2017 am Völkerschlachtdenkmal) und in Mönchengladbach (8. Juli 2017 im Sparkassen Park).2018 begibt sich die Band dann auf große Arenatour, auf der sich die Fans auf weitere Ausnahmezustände freuen können.SCOOTER OPEN AIR 201707.07.17 Leipzig - Völkerschlachtdenkmal08.07.17 Mönchengladbach - Sparkassen ParkSCOOTER Arena-Tour 201815.02.18 Berlin – Velodrom16.02.18 Hamburg- Barclaycard Arena24.02.18 Stuttgart - Porsche Arena26.02.18 München- Zenith