Schlager schlägt Punk: Klubbb3 erobern Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts

„Jetzt geht's richtig los!“: Wenige Tage nach Veröffentlichung der zweitenCD lassen Klubbb3 ihren Worten Taten folgen. Die international besetzteSchlagerband, die aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bollebesteht, stürmt von 0 auf 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts,ermittelt von GfK Entertainment. Das Trio setzt sich gegen die PunkbandsKrawallbrüder („Mehr Hass“) und Dropkick Murphys („11 Short Stories OfPain & Glory“) durch, die Silber und Bronze abstauben.MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann überraschte Klubbb3 in Leipzigmit dem „Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts“. Die Bandzeigte sich sichtlich begeistert: „Letzte Woche die Stones auf Platz eins,diese Woche KLUBBB3! Schlager ist geil!“Neben Klubbb3 sind viele weitere Interpreten platziert, die vergangenenSamstag bei der TV-Show „Schlagerchampions - Das große Fest derBesten“ im Ersten auftraten. Andrea Berg („Seelenbeben“, von 19 auf vier),Vanessa Mai („Für Dich“, von 88 auf sechs) sowie Maite Kelly („SiebenLeben für dich“, von 39 auf 25) sind davon am erfolgreichsten. Die dazugehörige Hit-Zusammenstellung „Schlager Champions - Das große Festder Besten“ schnappt sich zusätzlich die Krone der Offiziellen DeutschenCompilation-Charts.Das von Gustavo Dudamel und den Wiener Philharmonikern aufgeführte„Neujahrskonzert 2017“ begeistert Klassik-Fans im Album-Ranking an 13.Stelle. Ein weiteres Highlight liefert die US-HipHop-Gruppe A Tribe CalledQuest, die dank der Vinyl-Veröffentlichung von „We Got It From Here...Thank You 4 Your Service“ auf 14 zurückkehrt. Ihre Spitzenpositionverlassen die Rolling Stones („Blue & Lonesome“), die das Feld nun vonPlatz fünf aus beobachten.Die kompletten Top 100 der Offiziellen Deutschen Charts gibt es jedenFreitag live auf Viva.tv (VIVA Top 100) und jeden Sonntag um 12.00 Uhrauf VIVA.Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftragdes Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozentaller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer fürIndustrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs-bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege.Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, DownloadPortaleund Musik-Streaming-Plattformen.