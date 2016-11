SASCHA GRAMMEL - ICH FIND’S LUSTIG! Die neue Show ab 2016! Es geht weiter!-2017 auch in der Ratiopharm Arena- Tickets im Vorverkauf

02.06.17 (20:00 Uhr): Sascha Grammel „Ich find’s lustig!“ratiopharm arena, Neu-UlmKarten sind erhältlich:- im Südwestpresse Pressehaus (Tel. 0731/ 156855),- im ServiceCenter Neue Mitte (Tel. 0731/ 166 21 77),- in der ADAC Geschäftsstelle Neue Strasse,- bei Südfinder (Ticket, Tel. 0751 29 555 777, www.südfinder.de/ticket),- bei Eventim (Tel. 01806 / 570070; 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen,- sowie im Internet unter www.eventim.de, www.saschagrammel.de und www.konzertbuero-augsburg.de.Denn jetzt hat Oma Grammels Lieblings-Enkel und Spandaus sogar bei miesem Nieselwetter immer herrlich gut gelaunter Puppet-Comedy-König Sascha Grammel endlich sein spargelnagelneues blitzeblankes Bi-Ba-Bühnen-Programmel aus dem Bauch gezaubert. Jipiiiieeh! Und das heißt: "ICH FIND'S LUSTIG". Na, wenn er das mal nicht mit Absicht so genannt hat! Denn jeder weiß ja inzwischen: einer lacht bei Sascha Grammel-Shows immer: Sascha Grammel!Nach seinen Mega-Erfolgsprogrammeln "HETZ MICH NICHT!" und "KEINE ANHUNG" hat sich Sascha auch diesmal wieder in sein liebgewonnenes, persönliches „Lala-Land“ in den Spandauer Hochanden bei Berlin zurückgezogen, um sich dort gleich mal jede Menge neuen Quatsch mit Soße für seine neue Show "ICH FIND'S LUSTIG" auszudenken. Dabei wie immer im Schlepptau: Freundchen Grammels alter Ego und liebevoll-ungehobelter Adlerfasan Frederic "Tschakka" Freiherr von Furchensumpf, die unwiderstehlich süß-naive Schildkrötendame Josie, der skurrile Hamburger Ökotrophologe und Beinahe-Bestseller-Autor Professor Doktor Peter Hacke, sowie der vier- bis sechsarmige Außerirdische Herr Schröder, seine Sternschnuppe Ursula, Exakt, Ursula, und allerlei flauschig-türkisfarbige Show-Hühner. Sprich: Alle Puppen sind also wieder mit an Bord auf Grammels Gute Laune-Kahn! Ja, sogar Außer Rüdiger! Ahoi!Für Rätselfreunde: angeblich sind ein Aquarium, Luftballons, Konfetti und ein großes Stück Käse ins Grammel-Spaßbüro geliefert worden. Es sieht also wiedermal ganz nach einer typisch rundum grammeligen Puppet-Comedy-Show aus - mit verrückter Comedy, leisen, auch bewegenden Momenten, jeder Menge herrlicher Albernheiten und irrer Überraschungen! Mehr wird aber noch nicht verraten!Sicher ist: mit "ICH FIND'S LUSTIG" zündet Spandaus unpünktlichstes Bauchredner-Blondchen Sascha Grammel sein nächstes, verrückt-skurriles Puppet-Comedy-Hallenfeuerwerk! Und das quasi überall! Also ganz bestimmt auch in Deiner Nähe! Nie war Sascha grammeliger! Und diesmal geht er sogar vorher zum Friseur! Versprochen!Sascha Grammel - live 2017 "ICH FIND'S LUSTIG"Auch 2017 geht's wieder auf ausgiebige "ICH FIND'S LUSTIG"-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und Pompolompusien (vielleicht).