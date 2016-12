„Regensburger Domspatzen“ Einer der besten Knabenchöre der Welt endlich in Günzburg

Über tausend Jahre alt – und doch jung und frisch geblieben: Das sind die Regensburger Domspatzen. Als ältester Knabenchor der Welt heißt ihr Erfolgsrezept seit 975 bis heute: Allgemeinbildung und Musik.Die Knaben erfüllen den Großteil des Jahres den Regensburger Dom mit himmlischen Klängen, fühlen sich aber dank ihrer vielen Konzertreisen auf allen großen Bühnen der Welt wie zu Hause. Diese Weltgewandtheit sorgt für zeitlose und erfrischende Programme.Unter den ehemaligen Regensburger Domspatzen befinden sich viele bedeutende Namen, unter anderem Georg Ratzinger, der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Mit Georg Ratzinger unternahm der älteste Knabenchor der Welt lange Tourneen durch Deutschland und auch im Ausland. Unter anderen waren die Domspatzen bereits Gäste in China, Japan, Hongkong, Korea, Taiwan, Polen, Tschechien, Ungarn und viele weitere Länder.Sichern Sie sich Ihre Karte jetzt im Vorverkauf oder kommen Sie um 19.00 Uhr an die Abendkasse.Karten gibt es bereits ab 39,90€.Forum am Hofgarten GünzburgSa, 10.12.2016 Beginn: 20.00 Uhr Einlass: 19.00 UhrVVK: Forum Tel. 08221-366320, Buchhandlung Hutter Tel. -369614 & an allen bek. VVK-Stellen.