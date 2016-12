Oliver Moldan feat. Jasmine Ash - „High & Low" VÖ: 09.12.2016

Immer wieder hat Oliver Moldan auch ein hervorragendes Händchen bei der Wahl seiner Feature-Gäste bewiesen. So auch bei "High & Low", seiner neuen Single und zugleich seinem Debüt bei Tonspiel / wePLAY / Warner, die ab dem 09.12. erhältlich ist. Der Song ist eine Kollaboration mit der kalifornischen Singer-Songwriterin Jasmine Ash, deren traumhaft schöne Stimme perfekt zu den Klängen von "High & Low" passt, das von schwebenden Deep-House-Melodien, einem sonnig perlenden Groove und erhebenden Trompetenklängen durchzogen ist. "Hold me till we get lost", wünscht sich Jasmine Ash in "High & Low" – und wie sie das so singt, möchte man tatsächlich nichts lieber, als sich in den Klängen des Songs zu verlieren.