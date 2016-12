Noch mehr Stars beim Radio 7 Schwörfestival 2017: Philipp Poisel kommt. -Der Vorverkauf beginnt heute Mittwoch

Nach den Scorpions hat Radio 7 nun auch Philipp Poisel für das Schwörfestival verpflichtet. Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Liedermachern und bespielt bei seiner Tournee im Frühjahr 2017 große Hallen wie beispielsweise die Olympiahalle in München oder auch die Schleyerhalle in Stuttgart. Am Freitag, 21. Juli kommt er im Rahmen des Radio 7 Schwörfestivals nach Ulm auf den Münsterplatz.

TICKETS GIBT ES AB SOFORT AUF Radio 7.de und HIER

Seit 2010 warten die Fans nun schon auf das dritte Studioalbum von Philipp Poisel. Mit „Erkläre mir die Liebe“ veröffentlichte der deutsche Singer-Songwriter nun im September endlich die erste Single seines neuen Albums, mit dem er im Frühjahr 2017 auf große Hallentour gehen wird. „Erkläre mir die Liebe“, fordert Philipp Poisel in seiner neuen Single, dem Vorboten für sein heiß erwartetes drittes Album. Warum Poisel seine Fans nun schon seit sechs endlos langen Jahren auf ein neues Studioalbum warten lässt? Die Antwort ist vermutlich so einfach wie einleuchtend: Weil gut Ding eben Weile haben will! Philipp Poisel ist keiner, der ein Album veröffentlicht, weil das letzte schon soundsoviele Jahre zurückliegt oder weil man das Eisen schmieden sollte, solange es heiß ist. Philipp Poisel macht Musik der Musik und nicht des Bankkontos willen –„für keine Kohle dieser Welt...“, sang er schließlich schon auf seinem 2010er Album „Bis nach Toulouse“. Sechs bis sieben Jahre sind aber trotzdem eine lange Zeit in der schnelllebigen Musikbranche – zumal Philipp Poisel seit seinem letzten regulären Studioalbum die 30 überschritten hat. So sehr man es vielleicht auch leugnen mag: Eine neue Lebensdekade verändert einen Menschen. Und so nimmt es auch nicht Wunder, dass sich Philipp Poisel bei seinem ersten musikalischen Lebenszeichen in den 30ern auch musikalisch weiterentwickelt hat: Kennt man ihn bislang als Singer-Songwriter mit emotionalen wie beschwingten Gitarrenrock-Nummern zum Mitwippen, zeigt „Erkläre mir die Liebe"eine neue Seite des Musikers Philipp Poisel. Von einem mitreißenden Beat und einem stimmungsvollen Electro-Teppich unterlegt, schmiegt sich der Song in den Ohrkanal und lässt den Hörer in wunderschönen Träumen schwelgen. Das ist definitiv nicht mehr „der alte Philipp Poisel“– aber der alte Philipp Poisel ist ja auch... Vergangenheit.