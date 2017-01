Nadia veröffentlicht Remixedition ihrer Erfolgssingle „LOST“ – Neues Futter für die Clubs-In Polen bereits ein Star

Seitdem sie 16 ist schreibt sie auch auf Englisch. 2013, nach ihrem Abitur in Deutschland, gründete sie mit Tony T. (Ex-Frontman von R.I.O. „Shine On“) das Projekt „Beatsistem“, bei dem die beiden anderthalb Jahre erfolgreich zusammenarbeiten.Jetzt geht Nadia wieder ihren eigenen, vielversprechenden Weg. Derzeit arbeitet sie parallel an zwei Alben, eins auf polnisch, das andere auf englisch.Die Single „Lost“ ist Vorab-Bote für die englische Produktion und wurde am 14.12.2016 über das deutsche, auf Pop und Dance spezialisierte Label KHB Music released. Der Song ist eine emotionale Dance-Ballade, modern produziert, mit Deep-House Elementen und eingängiger Hookline.Im Video trägt Nadia ihr Gefühlsleben zur Schau und vergießt die ein oder andere Träne über eine unerfüllte Liebe in einer kunstvoll gestalteten, nihilistischen Kulisse.Das Video läuft bereits in A-Rotation auf dem polnischen Musiksender 4Fun.TV, der große Zuschauerzahlen erreicht und u.a. fast 1 Million Follower auf Facebook hat.Ende Januar 2017 werden auch die Remixe für „Lost“ über KHB Music released.Im Dezember 2016 veröffentlichte Nadia Partyka die Radio Version ihrer Dance-Ballade "Lost" und konnte damit bereits diverse Dance-Charts Platzierungen und Radioairplays (Bayern3, Osradio 104.8, Zoom Radio und viele andere) verbuchen. Ebenso lief das Video in Rotation bei polnischen Musiksender 4Fun.TV und wurde mehr als 85.000-mal bei YouTube gestreamt. Jetzt gibts nun endlich das amtliche Remixpaket mit tollen Mixen von Marq Aurel & Rayman Rave, Kenny Laakkinen , PrOject PressONe, P.n.o, E39 (Peter Tanico) & Ian Turner