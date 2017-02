Mit "Wild" in die Charts- 21 jährige stellt ihre Single vor

Greta Jančytė, 21 Jahre alt, die mit ihren Debüt-Songs "Not Afraid" und "Tattoo" zu einem Shooting - Star in ganz Litauen schnell bekannt wurde, hatte massiv Airplay auf litauischen Radios, danach ging es rasend schnell, GJan begann mit Shows und veröffentlichte "Need Your Love", einen weiteren Hit.Unter Regie von Roman Burlaca wurde jetzt das neue zur neuen Single „Wild“ gedreht. „Es war ein unvergessliches Gefühl, alle Schauspieler in Aktion zu sehen,in einigen Momenten sah es so real aus, es fühlte sich an, als würden sie es total leben.“Wir glauben fest daran, dass GJan eine glänzende Zukunft in der Musikbranche hat.„GJan singt verblüffende Vocals, hat einen extrem freshen Sound und vielfältige Songs-Konzepte. Ich bin geehrt, GJan bei Global Records zu haben, und ich hoffe, dass wir gemeinsam die Öffentlichkeit und die Medien weltweit erobern können ", sagte Stefan Lucian, CEO Global Records, das Label von INNA oder Alexandra Stan.