Mit 11 Trucks in der gesamten Republik unterwegs-FASZINATION – Die neue Show der Ehrlich Brothers Bereits über 250.000 Tickets verkauft – viele Zusatzshows im Tourplan!

Show der Ehrlich Brothers entgehen lassen: Obwohl die Tournee noch nichtbegonnen hat, haben sich bereits 250.000 Fans ihre Tickets für FASZINATIONgesichert. Aufgrund der starken Nachfrage sind zahlreiche Zusatztermine imVorverkauf. Bis Mai 2017 stehen über 100 Shows des Erfolgs-Duos quer durchDeutschland auf dem Tourplan.FASZINATION feiert seine Premiere am 27. Dezember in der Fraport Arena inFrankfurt. Weitere Premierenvorstellungen sind 28./29.12.2016 in Frankfurt (Fraport Arena, jeweils um 15 Uhr und um 20 Uhr)Die Show bietet spektakuläre neue Illusionen und zukunftsweisendeMagie, präsentiert mit dem unvergleichlichen Charme der beiden ZauberbrüderAndreas und Chris Ehrlich. Die Ehrlich Brothers werden einen echten Monstertruckaus dem Nichts erscheinen lassen, 8 Tonnen schwer und 2000 PS stark! Sie werdenSchwiegermütter aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen teleportierenund sie werden mit ihrer Harley Davidson durch die Luft fliegen. Mit im Gepäckhaben die Brüder außerdem Zauberkunststücke, die sie hautnah im Publikum vorden Augen der Zuschauer zeigen werden. Der Aufwand der Show ist enorm: Alleinelf Trucks sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zutransportieren. Die 50-köpfige Crew wird 30 Kilometer Kabel verlegen und 500Spezialeffekte zünden. Mit FASZINATION präsentieren die Ehrlich Brothers eineatemberaubende Show mit weltweit einmaligen Illusionen.