Michael Hirte Frohe Weihnachten-Neue CD seit Freitag im Handel- Tickets für die Tour im Vorverkauf

Was aber alle Generationen in ihren Top 3 vereint, ist die Musik. Ob traditionelle oder klassische Lieder, Evergreens oder neue Kompositionen – sie alle gehören zum Soundtrack der Advents- & Weihnachtszeit; sie alle begleiten, transportieren und vollenden das spezielle wohltuende Gefühl, das man nur vom ersten Advent bis Silvester im Herzen trägt.Auch Michael Hirte liebt diese Zeit. Der Mann mit der Mundharmonika, der seit seinem Sieg bei der zweiten „Supertalent“-Staffel 2008 Menschen aller Altersklassen und unterschiedlichster „Geschmäcker“ begeistert, hat ein neues Album zur Advents- und Weihnachtszeit aufgenommen. „Frohe Weihnachten“ erscheint am 04.11.2016 bei TELAMO. An seiner Seite, wie schon 2015 bei seinem Charterfolg mit dem Album „Sehnsuchtsmelodien“, der Schweizer Erfolgsproduzent Tommy Mustac. Passend zu den festlichen Titeln wird der Ausnahme-Instrumentalist vom Streichorchester Sinfonietta aus Riga unterstützt.Da sich weder Michael Hirte, noch sein Publikum auf eine Geschmacksschublade festlegen lassen möchten, hat der 52-Jährige Titel ausgewählt, die ihm persönlich viel bedeuten und die für ihn zur Weihnachtszeit einfach dazugehören. Wer, wenn nicht „Der Mann mit der Mundharmonika“, kann Lieder unterschiedlicher Stilrichtungen und Epochen so gefühlvoll auf einen Nenner bringen?„Die Adventszeit versetzt mich, besonders seitdem ich selber Kinder habe, zurück in meine eigene Kindheit und ich denke mit Freude daran zurück. Die weihnachtlichen Gerüche wie kandierte Äpfel oder Plätzchenduft, das Kerzenlicht, die gemütliche Zeit mit der Familie und natürlich die wundervollen Weihnachtsmelodien, die ich noch heute gerne spiele. Für mein neues Weihnachtsalbum habe ich sie aufgenommen, um diese besinnlichen, unvergesslichen Momente zu teilen.“Ob Young-Timer wie Lennons „Happy Xmas (War is over)“, José Felicianos „Feliz Navidad” oder Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei”, Traditionals wie „Adeste Fideles“ und „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ oder Volkslieder („Es wird schon glei dumpa“) – Michael Hirte berührt mit seiner Mundharmonika.Ein ganz besonderes Juwel ist ein Duett mit Stefanie Hertel. Auf „Vom Himmel hoch“ vereinen sich die wunderschöne Stimme der Vogtländerin und die zauberhaften Klänge von Michael Hirtes Mundharmonika.„Bei uns zu Hause läuft das ganze Jahr über Musik, aber dass wir diesmal schon im Sommer Adventslieder gehört haben, war auch für mich neu. Meine Kinder wollten immer wieder Papas erstes eigenes Nikolaus-Lied hören. Ich bin richtig stolz darauf und ich wünsche mir sehr, dass es andere genauso fröhlich stimmt, wie meine Familie und mich.“Wer Michael Hirte kennt, weiß, dass der sensible Künstler genau der richtige Mann ist, um der Weihnachtszeit musikalisch den passenden Zauber zu verleihen. Dank seiner Einfühlsamkeit und Musikalität strahlen seine Interpretationen traditioneller Weihnachtslieder einen ganz besonderenGlanz aus, der Klang seiner Mundharmonika lässt einfach niemanden kalt. Mit seiner aktuellen CD „Frohe Weihnachten mit Michael Hirte“ macht er seinen Fans ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk!Mit den Liedern dieses Albums geht Michael Hirte auch auf große Advents- & Wintertour durch Deutschland, um alle, die in der Vorweihnachtszeit zur Ruhe kommen, den Alltag loslassen und den Augenblick genießen möchten, auch live mit seiner Band unvergessliche Weihnachtsmomente zu schenken.Die große Michael Hirte Advents- & Weihnachtstour27.11.2016 Bad Klosterlausnitz 07639, Klosterkirche (ZUSATZKONZERT)28.11.2016 Bad Klosterlausnitz 07639, Klosterkirche (Ausverkauft!)29.11.2016 Ingolstadt 85057, Pfarrei St. Pius30.11.2016 Senden 89250, Bürgerhaus01.12.2016 Beerfelden 64743, Ev. Martinskirche02.12.2016 Hohengandern 37318, St. Bartholomäus Kirche03.12.2016 Seegebiet Mansfelder Land 06317, St. Stephanie Kirche Röblingen (Ausverkauft!)04.12.2016 Schönewalde-Glien 14621, Pausiner Dorfkirche (Ausverkauft!)05.12.2016 Bad Blankenburg 07422, Stadtkirche St. Nicolai06.12.2016 Staßfurt 39418, St. Petri Kirche07.12.2016 Mühlhausen 99974, Ev. St. Petrikirche08.12.2016 Bad Wünnenberg 33181, Pfarrkirche St. Antonius von Padua09.12.2016 Oberhausen-Sterkrade 46145, Probsteikirche St. Clemens10.12.2016 Bad Bentheim-Gildehaus 48455, Ev.-ref. Kirchengemeinde Gildehaus11.12.2016 Papenburg 26871, Ev. luth. Erlöserkirche12.12.2016 Walsrode 29664, Stadthalle13.12.2016 Lübeck-Schlutup 23568, St. Andreas Fischerkirche14.12.2016 Wittenberge 19322, Ev. Stadtkirche15.12.2016 Fehrbellin 16833, Dorfkirche Königshorst16.12.2016 Lübbenau 03222, St. Nikolai Kirche27.12.2016 Titisee-Neustadt 79822, Kurhaus Titisee28.12.2016 Plochingen 73207, Stadthalle29.12.2016 Brotterode-Trusetal 98596, Ev. Kirche Trusetal30.12.2016 Sondershausen 99706, Klubhaus Stock‘senDas Album „Frohe Weihnachten mit Michael Hirte“ ist ab dem 04.11.2016 im Handel erhältlich