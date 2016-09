Max Uthoff:" In Gersthofen darf man sich auf einen eloquenten charmanten gut aussehenden Mann auf der Bühne freuen- Ein Interview mit dem Kabarettisten vor dem Gersthofener Gastspiel

Tickets für das Gastspiel gibt es HIER

: Sie sind gelernter Jurist. Wie wird man zum Kabarettisten?:Ist ne lange Geschichte. Eine Mischung aus Familienbetrieb, Zufall und der Hoffnung auf Gage.: Sie sind als Anstaltsanwalt in „ Die Anstalt“ eingestiegen. Wie war der erste Auftritt?:Fulminant. Ich hatte einen veritablen Hänger und ich meine wir sprechen hier von einem klassischen Blackout. Pause. Lange Pause. Dann zurück zum letzten Satz stolpern und sich bis zum Ende durchhangeln. Im Abgang fluchen. Kurz: Sie mussten mich wieder einladen.: Sie haben zusammen mit Claus V. Wagner die Sendung von Urban Priol übernommen.Hatten sie Respekt in Priols Fußstapfen zu treten?:Respekt? Im Grunde war es tollkühn. Die Fußstapfen waren ja auch noch die von Georg Schramm und Frank- Markus Barwasser. Fußstapfen die so groß waren, dass man die Ränder nicht gesehen hat. Das war beruhigend.: Können sie etwas über die Dreharbeiten zur Anstalt erzählen?:Wir haben im Grunde luxuriöse Bedingungen. Ein Tag kalte Proben, ein Tag mit Generalprobe vor ca. 300 Zuschauern und dann der Sendungstag inkl. Stellproben und komplettem Durchlauf. Das, was wir machen, ist auch nur mit genug Probenzeit zu stemmen und die wird uns zugestanden. Wir wollen auch nie den Spaß vergessen, den wir mit den Kollegen im backstage- Bereich haben. Der ist Teil des Lohns.:Auf welchem Weg sehen sie die deutsche Politik?:Ich bin sehr optimistisch. Und ich sage das, weil ich ein Land, in dem die Politik sich ausschließlich an den Interessen der Arbeitgeber, der Hedge-fonds und der Ratingagenturen richtet für eine dufte Sache halte.: Was sagen sie zur Flüchtlingspolitik der EU?:Welche Flüchtlingspolitik?:Mit ihrem Programm „ Gegendarstellung“ kommen sie nach Gersthofen. Wie lange haben sie an dem Programm gearbeitet?:Kann ich nicht sagen. Ich sammle im Laufe der Zeit Ideen, setzte mich dann, wenn der Premierentermin mir keine Flucht mehr erlaubt, ein paar Wochen an den Schreibtisch et voila!: Aktualisieren sie bei dem jeweiligen Gastspiel das Programm?:Nur für Gersthofen! Ganz ehrlich!!: Weshalb haben sie das Programm „ Gegendarstellung“ genannt?:Weil mir der Titel "Schnee von morgen" von Frank Lüdeke nicht früher eingefallen ist.: Auf was dürfen sich die Besucher freuen?:Auf einen eloquenten, charmanten, gut aussehenden Mann auf der Bühne. Und nach der Ansage des Veranstalters komme dann ich.: Bekommen sie Reaktionen vom Publikum?:Ja.: Wenn ja was für welche?Häufig werden am Ende der Vorstellung Hände rhythmisch zusammen geführt. Und danach fragen mich manche Zuschauer dann noch gerne, welche Partei sie denn jetzt nun wählen sollen.