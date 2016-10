Major Lazer & Showtek enthüllen ihre unglaubliche Zusammenarbeit: „Believer“

Showtek, die eine Hälfte dieser gigantischen Zusammenarbeit, besteht aus den holländischen Brüdern Wouter und Sjoerd Janssen. Das Duo zählt zu den führenden Acts, wenn es um die Produktion von gewaltigen EDM Hits geht. Mit ihren Tracks wie „Cannonball“, „Booyah“ oder „Bad“ bewiesen die beiden stetig, dass sie zu den Big Playern zählen. Die Hit-Single „Bad“, welche sie zusammen mit David Guetta produzierten, hielt sich wochenlang in den Top 5 der UK Single Charts.Major Lazer ist ein Gemeinschaftsprojekt, bestehend aus Grammy Award Gewinner Diplo, Walshy Fire und Jillionaire. Zusammen mit US-Star Justin Bieber und der dänischen Sängerin MØ veröffentlichte das Trio Ende Juli 2016 die gemeinsame Single „Cold Water“, welche weltweit für Furore sorgt.Schon im letzten Jahr konten Major Lazer mit der Veröffentlichung ihres dritten Studio Albums „Peace Is The Mission“ bahnbrechende Erfolge verbuchen. Mit über 862 Millionen Streams zählt die Album-Single „Lean On (feat. MØ & DJ Snake)“ schon jetzt zu den meist gestreamten Spotify-Tracks und schaffte es sogar in die weltweit wichtigsten Chart-Listen wie die Billboard 100 oder die UK Single Charts. Auch das offizielle Video auf YouTube erzielte mehr als 1.6 Milliarden Aufrufe.Major Lazer: „Die Original Version des Songs entstand während eines Aufenthaltes in Trinidads Untergrundszene, zusammen mit einem Kreativ-Kollektiv namens Freetown.Schnell war klar, dass die klassische Reggae Version ideal ist um sie als Grundlage für einen mehr als clubtauglichen Song zu verwenden, denn der typische Major Lazer Sound sollte auf jeden Fall beibehalten werden. Dieser Hit wird mit Sicherheit nicht so schnell in Vergessenheit geraten, was wir ohne die Jungs von Showtek nie geschafft hätten.“Showtek: „Es ist nun schon fast zwei Jahre her, dass wir in L.A. zusammen mit Diplo im Studio feststellten, dass wir den Major Lazer lieben und Major Lazer unseren Sound feiern. Daraufhin entstand die Idee eine gemeinsame Single zu produzieren.Musik ist eine einheitliche Sprache, die verschiedene Menschen zusammenbringen kann, egal welche Hautfarbe sie haben oder welcher Religion sie angehören.Im Studio erkannten wir, wie gewaltig es ist, alle unterschiedlichen Ebenen der Musik zu verbinden. Genau das hört man dem Track an. Der Song soll eine positive und energiegeladene Message vermitteln. Auf die Veröffentlichung waren wir mehr als gespannt und hoffen auch in der Zukunft mit den Jungs von Major Lazer arbeiten zu können.“Videolink Major Lazer & Showtek - Believer: