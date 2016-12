Letzte Sonntags-Matinee 2016 in Birkenried: Helt Oncale aus Lousiana, USA

Helt Oncale ist ein meisterhafter Gitarrist, Fiddler, Mandolinist, Banjospieler und Songschreiber aus dem US-Bundesstaat Louisiana. Musikalische Eckpfeiler der Musik des in New Orleans geborenen und aufgewachsenen Sängers mit einfühlsamer Stimme sind traditionelle Cajun Music, Country, Swing und erdiger Rhythm’n‘Blues.Zur Cajun Music gehören die träge Schwüle und die geheimnisvolle üppige Vegetation in den Sümpfen von Louisiana, sowie gutes würziges Essen, Magnolienbäume und Plantagenhäuser aus der Kolonialzeit. Zudem ist die Cajun Music, also Musik der über Kanada in Louisiana eingewanderten Franzosen eine Tanzmusik, mal fröhlich, mal schwermütig, eng verwoben mit den Einflüssen afrikanischer und karibischer Folklore. Entlang des Mississippi kamen spanische und indianische Einflüsse hinzu, das entfachte nicht nur bei Helt Oncale ein Feuerwerk farbenfroher, kreolischer Lebenslust. Ganz New Orleans verkörpert die leichte Lebensart, und wird daher „The Big Easy“ genannt.HELT ONCALE – bietet am 11. Dezember 14 Uhr in Birkenried einen Streifzug quer durch die reichhaltige musikalische Kultur Louisianas. Mit sanfter Stimme erzählt er seinen Zuhörern Geschichten aus seiner Heimat, beschreibt das bunte Treiben in den Städten, singt von den Alten draußen in den Swamps und Bayous, besingt Hoffnungen, Sehnsüchte, freudiges und Leid, immer dem "boundless Spirit of Louisiana" auf der Spur.Dabei begleitet er sich selbst auf verschiedenen Instrumenten, die er in jedem Moment mit souveräner Meisterlichkeit beherrscht. Im spielerischen Wechsel von Gitarre, Fiddle, Mandoline und Banjo erzeugt der Saitenvirtuose eine Klangfülle, die in ihrer Farbigkeit einer blühenden Landschaft gleicht.Ob er gerade einen seiner fröhlichen Fiddle-Tunes spielt, einen stampfenden Blues intoniert, oder eine alte Cajun-Weise anstimmt – immer dann, wenn man die Augen schließt, glaubt man den Herzschlag Louisianas zu spüren, und ein unnachahmliches Gefühl von "Big Easy" zieht durch den Raum.Eintritt frei, es wird gesammelt.Weitere Infos: http://www.helt-oncale.de/ Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenKontakt und Info: info@birkenried.de