Krippenschauen und -bestaunen im Schwäbischen Krippenparadies

Die Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg lädt zu vielfältigen Vorweihnachts- und Winterhöhepunkten ein – vom Krippenschauen bis hin zu bezaubernden Schloss-Weihnachten

Privathäuser laden zum Krippenschauen ein

Vielfältige Krippenausstellungen in Museen, Klöstern und in Schwabens ältestem Heilbad

Adventliche Highlights für Groß und Klein

Kostenfreie Broschüre ab sofort erhältlich

Wenn sich herbstliche Nebelschwaden von der Donau und ihren Nebenflüssen aus über den Landkreis Günzburg legen und der Raureif ihn wie leicht eingezuckert erscheinen lässt, wenn die ersten Schneeflocken fallen und der Duft nach Tannenzweigen intensiver wird, dann macht die Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg ihrem Beinamen „Schwäbisches Krippenparadies“ wieder einmal alle Ehre.In vielen Privathäusern der ganzen Region werden dann in liebevoller Kleinstarbeit Krippen aufgestellt. Manche sind groß mit geschnitzten Figuren, wolligen Schafen und prächtig gekleideten Weisen aus dem Morgenland. Andere sind winzig klein, aus Papier, Ton oder Wachs. Dabei ist jede Krippe auf ihre Weise besonders und einzigartig. Im Landkreis gibt es etliche solcher Privatkrippen zu bestaunen. Einige sind seit Generationen in Privatbesitz und werden jährlich erweitert, umgebaut oder neu arrangiert.Neben den Privat- können auch zahlreiche Kirchenkrippen in den vielfach prächtigen Bauten des Schwäbischen Barockwinkels besichtigt werden. Außerdem laden einige Krippenfreunde bzw. -vereine zu unterschiedlichsten Krippenausstellungen ein. In diesem Jahr finden solche „Krippenschauen“ zum Beispiel im Rathaus in Ichenhausen (27.11.2016 bis 4.2.2017), im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach (15.12.2016 bis 29.1.2017), im Klostermuseum Ursberg (11.12.2016 bis 31.1.2017), im Günzburger Heimatmuseum (12.12.2016 bis 5.2.2017, im Heilbad Krumbad (25.12.2016 bis 27.1.2017) sowie entlang des Edelstetter Krippenweges (26.12.2016 bis 22.1.2017) statt.Ebenfalls faszinierend und wunderbar auf das Fest der Feste einstimmend sind weitere Veranstaltungen in der Region für die ganze Familie. Vom Kindertheater im Neuen Theater Burgau, Forum am Hofgarten oder Zehntstadel in Leipheim, vom Krippenfigurenformen und Märchenhören hinterm Kachelofen in der Kreisheimatstube Stoffenried, vom Gestalten einer 3D-Krippe oder dem Modellieren und Bemalen von Bachenen im Mittelschwäbischen Heimatmuseum, vom Adventskonzert bis hin zur feierlichen Christmette und vom „Winter auf dem Land“ bis hin zur Schloßweihnacht reicht das bunte Programm.Um Familien und Krippenbegeisterten von nah und fern einen guten Überblick über die Vielzahl an Krippen und Ausstellungen, aber auch Weihnachtsmärkten und unterschiedlichsten adventlichen Veranstaltungen zu geben, hat die Regionalmarketing Günzburg GbR – in diesem Jahr bereits zum zehnten mal – die Broschüre „Krippenparadies – Weihnachts- und Winterhöhepunkte im Schwäbischen Krippenparadies“ herausgegeben. Diese isterhältlich bei der Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus, An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg, Tel. 08221/95-140, service@landkreis-guenzburg.de, in der Touristinfo LEGOLAND Allee, an verschiedenen weiteren Auslagestellen (Rathäuser, Museen, etc.) und steht unter www.familien-und-kinderregion.de zum Download zur Verfügung.