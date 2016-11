Kostenlos parken an den Samstagen im Advent

Die Aktion gilt auf allen Parkplätzen mit Parkscheinregelung. Statt des kostenpflichtigen Parkscheins müssen Parkplatznutzer lediglich die Parkscheibe gut sichtbar auslegen, denn die Höchstparkdauer darf auch bei kostenfreiem Parken nicht überschritten werden. Die Stadt verzichtet mit der Aktion auf Einnahmen in nicht unerheblichem Maße: „Die Mindereinnahmen sind beträchtlich“, betont Wirtschaftsbeauftragte Beate Agemar. Allerdings seien die Fehlbeträge gut investiert. „Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass solche Angebote gerade in der Vorweihnachtszeit sehr gerne angenommen werden.“Das bestätigt auch Citymanagerin Nikola Tesch: „Gerade in der Weihnachtszeit werden die Geldbörsen der Kunden stark belastet.“ Es sei erfreulich, dass die Stadt den Kunden so entgegenkomme. Damit locke die Stadt zusätzliche Besucher nach Günzburg „Davon profitieren beide Seiten: Die Kunden, die in Ruhe ihre Einkäufe erledigen können, und die Geschäfte, für die das Weihnachtsgeschäft enorm wichtig ist.“ Durch die Aktion würden die Innenstadt und der innerstädtische Handel gestärkt, so die Citymanagerin.Pünktlich zur Adventszeit hat die Stadtverwaltung zudem wieder eine ansprechende weihnachtliche Atmosphäre in der Altstadt geschaffen. „Günzburg ist zur Weihnachtszeit einfach bezaubernd: Der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz, die unzähligen Lichter in den Bäumen und rund um den Stadtturm, unsere Altstadtweihnacht in der ersten Dezemberwoche und der Nikolausmarkt am 5. Dezember sind stimmungsvolle Vorboten des Weihnachtsfestes“, schwärmt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall – nicht nur an den Adventssamstagen.“