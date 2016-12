KOOL SAVAS ESSAHDAMUS TOUR 2017-Live im Ulmer Roxy

Zwanzig Jahre Live Erfahrung begeben sich auf die Reise und dem Hiphop Gourmet wird klar, welches Schlachtfeld der King of Rap nach der „Essahdamus Tour“ hinterlassen wird.Es werden „whack-Mcee`s“ geköpft, die reine Lehre des Hiphop zelebriert, Bühnenabgerissen und die Crowd zum kochen gebracht. Ganz nebenbei demonstriert Kool Savas, wieso er weiterhin einer der relevantesten deutschsprachigen Künstler im Hiphop Genre ist.Als support Acts begleiten Vega & Bosca sowie Montez die Tour.Wenn Kool Savas sich nun anschickt bei der Tour in deine Stadt zu kommen, um die Geburt von „Essahdamus“ zu zelebrieren, sollte man sich rechtzeitig um Tickets bemühen. Denn wenn der King of Rap in der Stadt ist, dann kommen die Rap-Fans – und zwar alle - und zollen dem König Tribut.Kool Savas ist am 12. Januar um 20 Uhr Live im Ulmer Roxy. Tickets gibt es noch im Vorverkauf