KONTOR.TV - der größte, deutsche Videokanal - freut sich über die GEMA-YouTube Einigung

Mit über 3,8 Millionen Abonnenten ist der labeleigene YouTube-Channel KONTOR.TV Deutschlands erfolgreichster Musikkanal. Der 2006 gegründete Kanal ist mit über 3,6 Milliarden Aufrufen sogar der größte deutsche Video-Channel überhaupt (Quelle: socialblade.com).„Heute ist der Tag der deutschen Einigung. Wir von Kontor Records sind völlig aus dem Häuschen“, freut sich Kontor Records Geschäftsführer Jens Thele.Vom Hamburger Hafen aus, wo das Label residiert, organisiert Kontor die Vermarktung seiner Musik-Acts in aller Welt. Der große Erfolg von Kontor Records basiert vor allem darauf, die Zeichen der Zeit früh zu erkennen und stets als Pionier den direkten Weg zu den Fans der elektronischen Musik zu finden.Kontor hat mit seiner ehemaligen New Media-Abteilung einen der effektivsten digitalen Aggregatoren der Welt aufgebaut. Kontor New Media wird mittlerweile von über 1.000 Labels für den Vertrieb ihrer Inhalte genutzt.Auch in den sozialen Medien war und ist Kontor stets Vorreiter: Neben den über 3,8 Millionen Subscribern bei YouTube kann die Hamburger Hitschmiede mittlerweile 800.000 Follower bei Facebook, Google+, Instagram und Snapchat aufweisen. Auch die KONTOR.FM Playlist bei Spotify zählt mit über 350.000 Abonnenten zu den erfolgreichsten in Deutschland.