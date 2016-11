Jazz an der Donau: Hochkarätige Neuauflage-Tickets im Vorverkauf

International Jazz5tett & Matthias LindermayrEröffnet wird „Jazz an der Donau“ am Freitag, 18. November, ab 19 Uhr durch das neu formierte „International Jazz5tett“ um den Trompeter Claus Reichstaller und dem Schlagzeuger Guido May mit seiner international hochkarätigen Besetzung. Diese All-Star Formation mit dem aus New Orleans stammenden Jesse Davis am Altsaxophon, Antonio Farao ein Pianovirtuose aus Rom, dem Kontrabassisten mazedonischer Herkunft Martin Gjakonovski und den beiden Münchnern Guido May am Schlagzeug und Claus Reichstaller an der Trompete garantiert ein höchst dynamisches und spannendes Konzerterlebnis. Im Anschluss steht auf der Bühne Jazztrompeter Matthias Lindermayr. Von Krautrock à la „Can“ bis „Björk's“ Electropop, von Miles Davis' rockiger Reduktion der 60er Jahre bis hin zur nordischen Melancholie von Trompetern wie Mathias Eick oder Nils Petter Molvær – all das steckt in Matthias Lindermayrs Musik, ohne diese Vorbilder und Stile nachzuahmen.Michael Wollny Trio & Spirit of MotownAm zweiten Festivaltag, am 19. November, gastiert der vielfach ausgezeichnete und international erfolgreiche Jazzpianist Michael Wollny mit seinem Trio. Danach tritt „The Spirit Of Motown“ auf. Wenn sich die Straubinger Band funkAlarm und die Kreismusikschule mit ihrem Vokalensemble Micbites und ihrer Bigband auf der Bühne mit befreundeten Musikern wie Caren’s Mom zusammentun, wartet auf das Publikum ein fulminantes musikalisches Feuerwerk – ein energiegeladener Abend, der unter dem Motto „Motown“ steht. Das über 30-köpfige Band konnte man bereits im Juli im Vorprogramm von Anastacia beim Bluetone-Festival hören.Termine & TicketsDatum: 18.11.2016Beginn: 19.00 UhrVeranstaltungsort: historischer Rittersaal im Herzogsschloss StraubingBestuhlung: bestuhltVVK – Stellen: office@bluetone.de, beim Straubinger Tagblatt und der Passauer Neuen PresseKonzert 1: ab 19.00 Uhr International Jazz5tetKonzert 2: ab ca. 21.00 Uhr Matthias Lindermayr (Lang Tang)Ticketpreis 18.11.2016: Kat. I – 34,00 €, Kat. II – 29,00 €Datum: 19.11.2016Beginn: 19.00 UhrVeranstaltungsort: historischer Rittersaal im Herzogsschloss StraubingBestuhlung: bestuhltVVK – Stellen: office@bluetone.de, beim Straubinger Tagblatt und der Passauer Neuen PresseKonzert 1: ab 19.00 Uhr Michael Wollny TrioKonzert 2: ab ca. 21.00 Uhr Spirit of MotownTicketpreis 19.11.2016: Kat. I – 34,00 €, Kat. II – 29,00 €