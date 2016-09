Im Blautal-Center: Radio 7 Star-Sofa mit Lukas Rieger.-Anschließend Autogrammstunde

Am Sonntag, 2. Oktober spricht Radio 7 mit Sänger Lukas Rieger – allerdings nicht im Sendestudio, sondern vor Livepublikum im Ulmer Blautal-Center. Das Radio 7 Star-Sofa mit Musikchef Matze Ihring beginnt um 14.30 Uhr mit anschließender Autogrammstunde. Der Eintritt ist frei.

Stars hautnah im Interview – das ist das Konzept des Radio 7 Star-Sofas mit Musikchef Matze Ihring.Zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober verlässt er mit seiner Sendung ein weiteres Mal das Sendestudio und ist ab 14.30 Uhr live im Blautal-Center zu Gast. Rede und Antwort steht ihm dabeiShooting-Star Lukas Rieger.Der 17-jährige Hannoveraner ist ein typischer Vertreter seiner Generation. Zuhause ist er entsprechend ganz klar im Web: über 1 Million Fans folgen ihm auf Instagram, rund 250.000 liken seine Posts auf Facebook, seine Videos auf YouTube sahen 2,5 Millionen Menschen weltweit. Dabeisteckt viel mehr hinter dem jungen Mann, den man gerne mal schnell als hübschen Jungen und deutschen Justin Bieber abtut. Schließlich ging er Anfang des Jahres nach Los Angeles, um dort mit den Produzenten von Weltstars wie Selena Gomez, Chris Brown und Rihanna an seinem Debütalbum zu arbeiten. Die Single „Elevate“ gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf das, was seine Fanserwarten dürfen: eingängigen Urban-Pop mit einer gehörigen Prise Dance-Power. Kurz vor dem Radio 7 Star-Sofa erscheint am 30. September nun sein Debut-Album „Compass“. „Mal sehen, was Lukas Rieger so zu erzählen hat“, freut sich Musikchef Matze Ihring auf den 2. Oktober. Im Anschluss an das Radio 7 Star-Sofa nimmt sich Lukas Rieger von 15-16 Uhr Zeit, um die Autogrammwünsche seiner Fans zu erfüllen.