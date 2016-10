Happy Releaseday Jim Button-Neues Album ab sofort im Handel- Topaktuelles Video im Bericht

Dass Menschen für sie eine große Rolle spielen, zeigt sie auch in ihrem aktuellen Video „Sunday Morning“. Beim Videodreh in Barcelona sprach sie wildfremde Paare an ob sie nicht Lust hätten sich vor der Kamera zu küssen und bekam nur eine Absage. Das Ergebnis spricht für sich selbst.„Das Video bedeutet mir sehr viel, weil es so deutlich zeigt, wie schön Liebe ist - egal in welcher Form sie daherkommt und zwischen wem sie stattfindet. Sie sollte einfach immer gefeiert werden.“