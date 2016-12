Hansi Hinterseer unterstützt die Schmetterlingskinder - Persönliche Spendenübergabe in Kitzbühel an EB-Betroffene

Hansi Hinterseer über die Motivation zu seinem Engagement für die „Schmetterlingskinder“: „Die „Tiroler Weihnacht“ ist für mich eine besondere, eine Zeit der Gefühle, der Besinnung, aber vor allem auch der Hilfsbereitschaft. Aufs Jahr zurückblickend gibt es viel Schönes, mein erstes Enkerl natürlich! Und auch, dass ich so viele großzügige Unterstützer und Spender für die „Schmetterlingskinder“ gewinnen konnte. In Liechtenstein haben wir im Advent ein ganz besonderes Weihnachtskonzert gefeiert haben, bei dem ich selbstverständlich ohne Gage aufgetreten bin. Dass den Schmetterlingskindern mit diesem Beitrag, der damit zusammen gekommen ist, im EB-Haus in Salzburg geholfen werden kann, ist für mich mit das schönste Geschenk.“Hansi Hinterseer gastierte gemeinsam mit dem Tiroler Echo am 25. November in Ruggell im Fürstentum Liechtenstein, um dort zugunsten der „Schmetterlingskinder“ ein Benefizkonzert zu geben. Den Wunsch, diesen unheilbar erkrankten Kindern helfen zu wollen, verfolgt er schon seit einigen Jahren - und jetzt hatte sich dank starker Partner, Freunde und Unterstützer aus Liechtenstein ein Weg aufgetan, der diese Veranstaltung im KOKON Corporate Campus möglich gemacht hat. Unter den Gästen waren auch DEBRA Austria Obmann Rainer Riedl mit Tochter Lena (23). Der mit der Gala in Liechtenstein erzielte Erlös fließt als Spende an den gemeinnützigen Verein DEBRA Austria, der sich der Forschung nach Linderung und Heilung für die „Schmetterlingskinder“ sowie der direkten Betroffenenhilfe in Notfällen verschrieben hat.„In meiner Kindheit hatte ich alles, um glücklich zu sein“, vor diesem Hintergrund ist es Hansi Hinterseer ein großes Anliegen, dieses Projekt auch persönlich zu unterstützen und so widmete er sich in den letzten Monaten mit nachhaltigem Engagement der Aufgabe, Mittel und Wege zu finden, um diese Spenden-Gala ins Leben zu rufen. Der Sänger hat die Gäste des exklusiven Charity-Events auf musikalische Art und Weise in die verschneite Bergwelt Tirols entführt und auf den Advent und das Weihnachtsfest eingestimmt.DEBRA Austria ist eine Patientenorganisation und hilft Menschen seit 1995, die mit Epidermolysis bullosa (EB) leben. Betroffene werden als „Schmetterlingskinder“ bezeichnet, weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. EB bewirkt, dass die Haut schon bei geringsten Belastungen Blasen bildet oder reißt. Wunden treten auch an Schleimhäuten in Mund, Augen, Speiseröhre und Magen-Darm-Trakt auf. Bei schweren Formen von EB ist die Lebenserwartung verkürzt. Ein Leben mit EB ist eine große Herausforderung für Betroffene und Angehörige. EB zählt zu den seltenen Erkrankungen. In Österreich sind rund 500, in Europa etwa 30.000 Menschen betroffen. Das öffentliche Gesundheitssystem ist auf die besonderen Herausforderungen einer derartigen Erkrankung nicht vorbereitet. Derzeit sind medizinische Versorgung, Forschung und individuelle Unterstützung für die „Schmetterlingskinder“ nur mit Spenden möglich.Spendenkonto:www.schmetterlingskinder. at oder IBAN: AT02 2011 1800 8018 1100, BIC: GIBAATWWXXXJede Spende hilft – danke!