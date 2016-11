Grosse Gefühle bei Holiday on Ice in Neu- Ulm- Sylvie Meis als Erzählerin- Tickets im Vorverkauf

HOLIDAY ON ICE IST VOM 16.2-19.2.2017 IN DER NEU- ULMER RATIOPHARM ARENA- TICKETS GIBT ES HIER

Das geht unter die Haut: Die neue HOLIDAY ON ICE-Show BELIEVE zeigt eine moderne Romeo und Julia-Inszenierung über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und die wahre Liebe. Erstmalig in einer Show erzählt HOLIDAY ON ICE eine Geschichte, deren Inhalt von Anfang bis Ende auf dem Eis umgesetzt wird. Die fesselnde Story einer verbotenen Liebe zweier Menschen aus verschiedenen Welten zieht das Publikum von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann. Anders als in Shakespeares Tragödie findet der Zuschauer in dieser Version aber sein Happy End.Durch den Einsatz innovativer Licht- und Soundeffekte wird das Publikum akustisch und visuell in zwei Welten entführt, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die industrielle von Maschinerien geprägte Unterwelt trifft auf eine pulsierende Welt voller Glanz und Glamour. Die Unterschiede beider Dimensionen bestechen durch ausdrucksvolle Kostüme in unvergesslicher Kulisse und verheißen einen emotionalen Kampf voller packender Momente und Hindernisse auf der Suche nach den ganz großen Gefühlen.Die Eiskunstläufer und Artisten nehmen das Publikum mit in eine magische Welt voller atemberaubender Augenblicke, in der Leidenschaft keine Grenzen kennt. Bei dem außergewöhnlichsten Show-Erlebnis des Jahres erwartet den Zuschauer Eiskunstlauf der Spitzenklasse. Bei den spektakulären akrobatischen Darbietungen auf und über dem Eis folgt ein Highlight dem nächsten. Verbunden mit dem beliebten HOLIDAY ON ICE-Mix aus traditionellen Elementen, faszinierende Special Acts und bewegender Musik beweist diese Show einmal mehr das richtige Gespür für modernes Live-Entertainment auf höchstem Niveau.Auch der beliebte TV-Star Sylvie Meis ist Teil der neuen Produktion BELIEVE. Als Erzählerin führt sie mit ihrer Stimme durch die Show und verknüpft so die einzelnen Szenen miteinander. „Ich bin sehr glücklich darüber, ein Teil von HOLIDAY ON ICE zu sein. BELIEVE wird eine unglaubliche Show, ich werde in jeder Vorstellung auf Screens zu sehen sein. Toll!“, so die hübsche niederländische Moderatorin.Von Dezember 2016 bis März 2017 tourt HOLIDAY ON ICE mit den Produktionen TIME und BELIEVE durch 22 deutsche Städte. Ab sofort können sich alle – Eiskunstlauf-Liebhaber, HOLIDAY ON ICE-Begeisterte und jeder, der neugierig geworden ist – die besten Plätze sichern. Tickets gibt es schonab 29,90€ und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.holidayonice.de oder unter 01805/4414* erhältlich.