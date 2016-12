Es weihnachtet sehr… Vorlesewettbewerb an den Vision Privatschulen Jettingen-Scheppach

Im weihnachtlich geschmückten Mehrzweckraum knistert es vor Aufregung und Spannung… Wer liest besser vor?

Vor wenigen Tagen fand am Gymnasium und der Realschule der allseits bekannte Vorlesewettbewerb der 6. Jahrgangsstufen, gefördert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, statt. Nachdem bereits die jeweiligen Klassensieger im Vorfeld ermittelt waren, ging es nun darum, die Schulsieger der jeweiligen Schulart zu ermitteln.Für die Realschule traten Rana Kafkasli, Eda Öztürk und Safyie Mercan (alle Klasse 6r), für das Gymnasium Perfin Sogümez, Meryem Badal und Begüm Tan (alle Klasse 6g) an.Ganz in vorweihnachtlicher Stimmung entschied letztlich der unbekannte Auszug aus der Geschichte „Besuch aus dem Weltall“ von Erhard Dietl (zwei Aliens entdecken und erleben den Zauber der Weihnacht auf einem Weihnachtsmarkt), wer die jeweilige Schulart beim Kreisentscheid vertreten soll.Siegerin am Gymnasium wurde Meryem Badal und für die Realschule tritt beim Kreisentscheid Eda Öztürk an. Die Fotos zeigen die beiden Siegerinnen.