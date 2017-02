Emanuel Reiter veröffentlicht im März neues Album und spielt Konzerte

//Neues Album//Nach der ersten EP //KEINE ZEIT ZU VERLIEREN// erscheint 2017 das neue Album //IN GUTEN & ANDEREN ZEITEN// offiziell in Deutschland. Nach einer Reise durch gute, als auch andere Zeiten sind 12 neue Songs über bleibende Freundschaft, tiefe Liebe und grosse Dankbarkeit entstanden.Tiefgründig und doch mit Leichtigkeit schafft es Emanuel Reiter das auszudrücken, was oft so schwer in Worte zu fassen ist: Unserem Gegenüber zu sagen, was und wieviel er uns bedeutet. Die Musik des Songpoeten ist eine gefühlvolle Ermutigung, immer wieder aufeinander zuzugehen, und das in guten sowie anderen Zeiten.Emanuel Reiter ist ein Mensch, der Projekte mit voller Leidenschaft angeht. So hat er gemeinsam mit Freunden ein eigenes Studio in Uzwil (CH) aufgebaut, um das „VG&AZ“ Album aufzunehmen und zu produzieren. Gemischt wurde es von Gino Riccitelli („OK Kid“, „L’Aupaire“).//In guten & anderen Zeiten// Tour 2017Lebendig wird die Musik von Emanuel Reiter genau dann, wenn er und das Publikum aufeinandertreffen. Gemeinsam entstehen bleibende und bewegende Momente, die auch nach dem Konzert weiterschwingen. „Konzerte zu spielen, ist für mich eines der grössten Privilegien, weil mir Menschen eine Stunde ihres wertvollen Lebens schenken, um mir zuzuhören. Diese Tatsache berührt mich mehr als der längste und lauteste Applaus, den ich mir als Künstler wünschen kann“ verrät der Musiker. Ob vor 5 oder 5000 Leuten, bereits jetzt steigt die Vorfreude, von Tag zu Tag bald wieder Live & in Farbe auf den Strassen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz unterwegs zu sein.Live-Termine:25.02.17, MÜNCHWILEN (CH), Villa Sutter28.04.17, Malters / Luzern (CH)06.05.17, ZÜRICH (CH), Balcony TV13.05.17, MARSCHALKENZIMMERN (CH)09.06.17, ZÜRICH (CH), Coffee & Deeds